İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini Güneydoğu Anadolu iş dünyası sevinçle karşıladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini Güneydoğu Anadolu iş dünyası sevinçle karşıladı.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan paketin virüs salgınıyla bozulan piyasaya katkı sunacağını söyledi.

Söz konusu paket ile KOBİ'lere yönelik tedbirlerin uygulamaya konulmuş olmasının sevindirici olduğunun belirten Odabaşı, şöyle konuştu:

"Paket 100 milyar liralık önemli bir kaynağı kapsıyor. Türkiye ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması için hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğinin farkındayız. Özellikle asgari ücret desteğinin devam etmesi ve kısa çalışma ödeneği ile istihdamın korunması çok kıymetli. Bu süreci de yaşadığımız tüm zorluklarda olduğu gibi işçi-işveren olarak birlikte aşacağız."

"İş insanın sesine kulak verildi"

Mardin Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Nasır Duyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün bütün dünyayı olumsuz etkilediğini söyledi.

Türkiye'nin aldığı tedbirlerle en az etkilenen ülkeler arasında bulunduğunu belirten Duyan, hükümetin zamanında ve yerinde aldığı sağlık tedbirleri ve halkın da bu tedbirlere duyarlı kalması virüsün çok fazla yayılmasını engellediğini kaydetti.

Virüse karşı sağlıkta alınan tedbirlerin yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi paketinin de çok yerinde olduğunu ifade eden Duyan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomi paketi mutlak suretle piyasaya olumlu yansıyacaktır. Hükümet sağlıkta attığı adımların aynısını ekonomide de attı. Özellikle iş dünyası bu süreçte ciddi oranda etkilendi. İstihdam, üretim, ticaret azaldı. Dolayısıyla bu piyasayı rahatlatacaktır. Özellikle ödeme sıkıntısı çeken iş insanları için banka kredileri, sigorta acil ödenmesi gereken durumlarda 3 aylık ve bazılarında bir yıllık öteleme, ciddi anlamda piyasaya nefes aldıracaktır. Beklenen açıklamaydı, iş dünyasının istediği bu yöndeydi. Hükümet de buna duyarsız kalmadı. İş insanının sesine kulak verildi. Bu konuda iş dünyası olarak teşekkür ediyoruz."

"Bu sorunu el birliği ile atlatacağı eminiz"

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de ülke olarak çok sıkıntılı bir süreçten geçildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı tedbirleri önemsiyoruz. Bu mesele bütün bireyleri ilgilendiren bir konu. Bu konu da herkesi sabırla kurallara uymaya davet ediyoruz. Bu süreçte herkes birbirine yardımcı olarak anlayış göstermeli. Bu sorunu el birliği ile atlatacağımıza eminiz." diye konuştu.

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan, paketle iç hava yolu taşımacılığında ve iş sektöründeki üretim ve perakende ürünlerdeki KDV ve SGK primlerinin 6 ay ertelenmesinin üreticileri rahatlatacağını belirtti.

Açıklanan paketin ekonomiye katkı sunacağını işaret eden Demirhan, "İş dünyası olarak asgari ücret desteğinin devam etmesini olumlu karşılıyoruz. Temerrütte düşen firmaların kredi siciline mücbir sebep notu düşülmesi ve bu sebeple kredilerin iki katına çıkarılması daha fazla üreticinin yararlanmasına neden olacak. Bankaların daha esnek davranmaları ve kredi borçlarının iki veya üç ay ötelenmesi bize gelen taleplerdi. Paketi olumlu karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir ise paketin iş dünyasının beklentilerini karşılayacak nitelikte olduğunu belirterek, "Ülkemiz için bu çok önemliydi. Pakette, piyasayı rahatlatacak çok önemli maddeler var. Memnuniyet verici tedbirler yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA