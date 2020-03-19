İş dünyasından "Ekonomik İstikrar Kalkanı"na destek Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Nursaçan, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemler alındığını, bu tür olayların birçok alanı olduğu gibi ekonomi, sanayi ve ticareti de etkileyebileceğini belirtti.

Hükümetin olayın yaşandığı ilk andan itibaren bugüne kadar yürütmekte olduğu çaba, aldığı önlemler ve atılacak adımların her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Nursaçan, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ve birçok alanı ilgilendiren önemli mesajları, iş dünyası olarak bizlere moral ve motivasyon kazandırmıştır. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve hükümetinin, Türk milletinin geleceği için alacağı kararların yanında olacağımızı özellikle ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA