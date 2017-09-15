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İş Dünyasından Btso'ya Destek Ziyareti

BTSO Başkanı Burkay ve ekibine iş dünyasından destek ziyaretleri devam ediyor.

İş Dünyasından Btso'ya Destek Ziyareti

BTSO Başkanı Burkay ve ekibine iş dünyasından destek ziyaretleri devam ediyor.

Kaynak: Dunya.com