İş dünyasından Barış Pınarı Harekatı'na destek

16.10.2019 15:10

Samsun, Çankırı, Kastamonu, Amasya, Sinop ve Çorum'da faaliyet gösteren sendika, oda ve borsalar, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla TSK tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Oda'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 9 Ekim 2019'da "Barış Pınarı" adı verilen sınır ötesi harekata başladığını hatırlattı.

Murzioğlu, amacın ülke sınırlarının güvenliğini sağlayarak Türkiye ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu vurguladı.

Bölgenin PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizlenmek istediğine işaret eden Murzioğlu, "Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat, meşrudur ve uluslararası hukuka uygundur." diye konuştu.

Murzioğlu, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergilemeye ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek Türkiye'ye destek vermeye davet etti.

Türk ekonomisinin tehditlere boyun eğmeyeceğini de vurgulayan Murzioğlu, "Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür. Öte yandan bütün vatandaşlarımızı, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz. Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız." dedi.

Toplantıya, Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, Ticaret Odası Başkanı Sinan Çakır, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler, Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, MÜSİAD Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, SAMSİAD Başkanı İsmail Okutgen, Ziraat Odası Başkanı Hasan Tütüncü, Türkiye Kamu-Sen'e bağlı sendikaların şube başkanları katıldı.

Çankırı

Çankırı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hayrettin Çelikten, harekata destek veren STK'ler adına düzenlenen basın toplantısında, harekatın amacının hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de Türkiye ve bölge ülkeler için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

Türkiye'ye ve ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milletinin, iş dünyasının ve sivil toplumun bir ve beraber olarak en güzel cevabı vereceğini belirten Çelikten, "Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Üst kuruluşlarımız, yurt dışındaki muadilleri olan kurumlar ve üyesi oldukları uluslararası kuruluşlar nezdinde çalışmaya ve ülkemizin bu haklı duruşunu aktarmaya başladılar. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür." dedi.

Çelikten, vatandaşların sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olması gerektiğini de aktardı.

Toplantıya, Çankırı Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, Ticaret Borsası Başkanı Erdal Arslan, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi İsmail Ayhan, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Osman Karadeniz, Ziraat Odası Başkanı Nejat Gamzeli, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi İsmail Ayhan ile konfederasyona üye sendika başkanları katıldı.

Sinop

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Türkiye'nin başlattığı harekata destek verdiklerini söyledi.

Akbaş, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak istediğini belirtti.

Harekatın evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatıldığını ifade eden Akbaş, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir." dedi.

Akbaş, vatandaşları, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Kastamonu

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Oda Toplantı Salonu'nda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hiçbir zaman yıkmaktan, yakmaktan yana olmadığını, aksine huzur, barış ve kardeşlikten yana olduğunu söyledi.

Yapılan harekatın Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacağını vurgulayan Fındıkoğlu, "Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz." dedi.

"Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir." diyen Fındıkoğlu, "Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye'nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir.

Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla bir ve beraber olarak ses verme günüdür." ifadelerini kullandı.

Amasya

Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kırlangıç, Belediye Kültür Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan hakkını kullandığını söyledi.



Harekatta, Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterildiğinin altını çizen Kırlangıç, şunları kaydetti:



"Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatıyla başlayıp devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye, terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermektedir. Bu nedenle Türkiye'nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek ülkemize destek vermeye davet ediyoruz."

Açıklamaya kentteki oda ve borsaların başkanları ile STK temsilcileri katıldı.

Çorum

Çorum'da da oda, borsa ve sivil toplum kuruluşları, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) toplantı salonunda bir araya gelen Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür ve Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan destek açıklaması yaptı.

Başaranhıncal, TSK'nin Barış Pınarı Harekatı'yla Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlama ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmayı hedeflediğini hatırlattı.

Kaynak: AA