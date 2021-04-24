İş dünyasından ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması
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İş dünyasından ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki Açıklaması

İş dünyasından ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine tepki Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Güncel

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini talihsizlik olarak gördüğünü belirterek, "Şiddetle reddediyoruz.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesini talihsizlik olarak gördüğünü belirterek, "Şiddetle reddediyoruz." dedi.

Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD Başkanı Biden'ın sözde 'soykırım' ifadesini büyük talihsizlik olarak görüyor ve şiddetle reddediyoruz. Siyasetçilerin tarihçi rolüne soyunmaları son derece yanlıştır. Bu ifade müttefiklik ile bağdaşmayan bir yaklaşımdır." ifadelerini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ise tarihi gerçeklerin sözlerle çarpıtılamayacağını, resmi belgelerdeki gerçeklerin de sözlerle değişemeyeceğini vurgulayarak, "Türkiye-ABD ilişkileri bir grup radikal baskı grubunun tarihi çarpıtan ihtiraslarına feda edilemez. ABD yönetimi ilişkilerde telafisi zor sonuçları olacağını bilmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da "ABD yönetimi tarafından tarihi gerçeklerden uzak bir niteleme ile ülkemizi ve milletimizi hedef alan temelsiz çirkin ithamları reddediyor, şiddetle kınıyoruz. Ne tarihimizde ne de milletimizin vicdanında yeri olmayan bu yakıştırmalar hiçbir şekilde kabul edilemez." açıklamasını yaptı.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ise, "ABD yönetiminin 1915 ile ilgili yaptığı sözde soykırım açıklaması tarihi gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Açıklamayı şiddetle kınıyor, konunun siyasilere değil tarihçilere bırakılması gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın da söz konusu ifadeyi kınadığını belirterek, "Hiçbir hukuki dayanağı olmamasına rağmen siyaseten 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden iki ülke ilişkilerine zarar verecek bir seçimde bulunmuştur. Bu karardan ötürü kendisini kınıyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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