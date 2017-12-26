İş Dünyasında Yeni Soluk: Arabuluculuk

İşçi-işveren uyuşmazlıklarında dava şartı haline gelen arabuluculuk iş dünyasında yeni bir dönem başlatacak.



Arabuluculuk, 1 Ocak 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7036 Sayılı İş mahkemeleri Kanunu'nu ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı haline geliyor. İş dünyasında yeni bir dönem başlatacak olan arabuluculuk ile ilgili değerlindirme yapan Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, dava Şartı arabuluculuk ile iş dünyasına yeni bir soluk geldiğini vurguladı. Tiryakioğlu, camia olarak sistemin başarısı için üzerlerine düşen ne varsa yapmaya devam edeceklerini belirtti.



Anlaşılan konular tekrar dava konusu yapılamayacak



Tiryakioğlu, İş mahkemeleri Kanunu kapsamında yapılan yeni düzenlemeleri de değerlendirdiği açıklamasında, "Arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaya varan işçi ve işverenin, üzerinde anlaşılmış olan hususları tekrar dava konusu yapmasının mümkün olmadığını belirtirken, düzenlemenin iş dünyası için önemli bir zamandan tasarruf sağlayacağını belirtti. "İşçi de işveren de ihtiyacını karşılarken bu sorunla uğraşmayı bırakacak, enerjisini, potansiyelini ve zamanını başka işler için kullanabilecektir" dedi.



Sürecindeki gizlilik emsal kararlar oluşmasını engelleyecek



GTB Başkanı Tiryakioğlu, süreçteki gizlilik ile emsal kararların önleneceğini de ifade ederek, "Klasik yargılama usulleri ile iş dünyası için büyük sorun haline gelen emsal kararlar işçi ve işverenin aralarında yapacağı arabuluculuk anlaşma metni gizli olacağından ve tüm taraflar ve arabulucu bu gizliliğe uymak zorunda olduğundan bir sorun olmaktan çıkacak ve emsal oluşturmayacaktır" diye konuştu. Tiryakioğlu, bu değişikliklerin iş dünyası tarafından ayrıntılarıyla öğrenilmesi gerektiğine de vurgu yaptı.



Uzun yargılama süreleri nedeniyle yıllarca uğraşılan iş davalarının arabuluculuk ile son bulacağını düşündüğünü de dile getiren Tiryakioğlu, "Vakit nakittir" sözünün iş dünyasındaki işlerliğine dikkat çekti.



Çözüm üretilemezse



Ahmet Tiryakioğlu, arabuluculuğun genel avantajlarının yanı sıra iş dünyasına olan büyük etkilerinin bu kadarla da sınırlı olmadığını söyleyerek, süreçte işçi ve işverenin anlaşmazlıkta çözüm üretememesi halinde arabulucunun çözüm önerisi getirebileceğini ifade etti.



Yeni düzenleme ile sistem nasıl işleyecek



Tiryakioğlu, yeni düzenlemeler ışığında sistemi şöyle özetledi:



"İşçi işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte taraflar artık ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler, arabuluculukta anlaşılmaması halinde mahkemeye başvurabilecekler. Sistem adliyelerdeki arabuluculuk büroları üzerinden işleyecek. Arabulucu yapılan arabuluculuk başvurusunu 3 hafta içinde sonuçlandıracaktır. Tarafların anlaşamaması halinde ilk iki saatlik ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanacak. Taraflardan birinin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacaktır." - GAZİANTEP