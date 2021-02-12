"İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı" projesi final toplantısı

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) koordinatörlüğünde, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) paydaşlığında yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı...

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) koordinatörlüğünde, Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ve Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) paydaşlığında yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı (Women Business Network W-BUN) projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

KAGİDER açıklamasına göre, dijital olarak gerçekleşen etkinlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Hakan Atik konuşmalarıyla yer aldı.

Şahin, "Kadının toplumsal sorunları üzerine çalışmak uzun bir yolculuk ve bu uzun yolculukta gelinen noktanın ne kadar kıymetli olduğunu yeniden hatırladım. Hem yerelde hem kamuda kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığa dair gelinen noktayı hukuki yönden değerlendiriyorsak bunlar ilerlediğimizi gösteriyor ve bunu ilerleten sizlersiniz." ifadelerini kullandı.

Erdem ise kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi adına 18 yıllık tarihlerinin en kapsayıcı ve en önemli projelerinden birini yürütmüş olmaktan büyük gurur yaşadıklarını belirtti.

Erdem, "Kamu sektörü, yerel yönetimler ve özel sektörün tedarikçileri arasında, liyakat ve yeterlilikleri bulunan kadın girişimcilerin rekabette eşit biçimde yer almasını sağlayacak ve teşvik edecek yasal düzenlemeler ve yasa önerimizin hayata geçmesi için yoğun çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Erdem, "Projemizin ana hedefi kadın girişimciler ve kadın girişimci örgütleri arasında bir iletişim ve dayanışma ağı oluşturmak, iş dünyasındaki kadınların gerekli bilgilere ve iş pazarlarına ulaşmalarını ülkemizdeki kadın girişimcilerin, üreticilerin bir platformda toplanması ve bu platformun kamu ve özel sektörün mal ve hizmet alımlarında değerlendirebilecekleri bir kaynak olmasıydı. Diğer hedeflerimiz kamu ihalelerinden kadın girişimcilerin daha fazla pay alabilmesi için yasa önerisini hazırlamak, İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projemiz ile güçlendirdiğiniz www.ticaretinkadinlari.com web platformumuz ve mobil uygulaması ile Türkiye'deki tüm girişimci kadınların kamu ve özel sektörün mal ve hizmet satın almak için ulaşabilmeleri sağlayacak güçlü bir araç yaratmaktı." açıklamasını yaptı.

"8 ilde gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarında 400'e yakın kadın girişimci ile bir araya geldik"

Ankara'daki proje tanıtımının ardından 34 ilden kadın girişimci derneğinin başkanı ile sonrasında Gaziantep, Samsun, Antalya, İzmir, Diyarbakır, Kayseri, Denizli ve Van'daki kadın girişimciler ile istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini kaydeden Erdem, 8 ilde gerçekleştirdikleri istişare toplantılarında 400'e yakın kadın girişimci ile bir araya geldiklerini ifade etti.

Erdem, "Kadın girişimcilerle gerçekleştirdiğimiz toplantıların yanı sıra Ticaret Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KSGM, Kamu İhale Kurumu, Bankalar Birliği, Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı, Dış İşleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'ndan uzmanlar, STK temsilcileri, üniversitelerden akademisyenler ile kamu ihalelerinde kadın girişimcilerin daha fazla yer alması için çalıştaylar düzenledik. Tüm bu toplantılar akabinde değerli hukuk danışmanlarımızın hazırladığı yasa tasarısını Ticaret Bakanımıza, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza, Maliye ve Hazine Bakanımıza, Belediyeler Birliği Başkanımıza, DMO Genel Müdürü'ne, KSGM, SGK, İşkur, Hukuk ve Çalışma Genel Müdürlüğüne birebir toplantılarda sunma fırsatını yakaladık, geri bildirimlerini aldık. Diğer taraftan, aralık sonu düzenlediğimiz 2 günlük online çalıştayda Türkiye'nin dört bir yanından kadın girişimci dernek temsilcileri ile yerel modelleme ve belediyeler için önerilerimiz üzerine çalıştık." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında dünyadaki kamu ihalelerinde kadın tedarikçiler için uygulamaları detaylı bir şekilde araştırdıklarını ve bir iyi örnekler kitapçığı da hazırladıklarını kaydeden Erdem, "Sivil Toplum Kuruluşları için kapasite gelişim eğitimlerini hazırladık ve KAGİDER'İn online eğitim platformu kagiderpusula'ya entegre ettik. Son olarak da dün ve evvelki gün düzenlediğimiz İş Dünyasında kadın iletişim ağı sanal fuarına iki günde 31 bin giriş oldu, fuar alanında yer alan dernek tanıtım stantlarını binlerce kişi ziyaret edip derneklerin faaliyetleri hakkında bilgi sahibi oldu." yorumunda bulundu.

"Türkiye'yi kapsayan bir bütün oluşturmak hedefini taşıyarak yol aldık"

KAİSDER Başkanı Göknur Atalay da iş birliğinin güç birliğini doğuracağı inancıyla projede de üç sivil toplum örgütü olarak el ele vererek Türkiye'yi kapsayan bir bütün oluşturmak hedefini taşıyarak yol aldıklarını belirterek, "Pek çok projemiz ile bir bağ kurduğumuz ve başarılı sonuçlara imza atacağına inandığımız bu projemizi başarı ile tamamlamış gibi görünsek de, asıl, projemiz bundan sonra gerek ticaretin kadınları portalı ile gerekse de yasal düzenlemeleri ile yeni başlamaktadır." açıklamasını yaptı.

BUİKAD Başkanı Oya Eroğlu da " Mustafa Kemal Atatürk'ün de belirttiği gibi büyük işIeri ve önemli atılımları; ancak birlikte çalışma ile elde edebiliriz. Bizler de İş Dünyasında Kadın İletişim Ağı Projesi ile iki yıl önce önemli bir atılıma başladık ve müthiş çıktılarla da büyük bir işi geride bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Atik de "Pek çok projemiz ile bir bağ kurduğumuz ve başarılı sonuçlara imza atacağına inandığımız bu projemizi başarı ile tamamlamış gibi görünsek de; asıl, projemiz bundan sonra gerek ticaretin kadınları portalı ile gerekse de yasal düzenlemeleri ile yeni başlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Türk