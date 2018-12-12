İş Dünyasında Hedef: Girişimcilik ve Liderlik" Konferansı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşletme Kulübü tarafından "İş Dünyasında Hedef: Girişimcilik ve Liderlik" konulu konferans düzenlendi.

Kongre ve Kültür Merkezi'nde 7'ncisi düzenlenen konferansa katılan Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Önder Kutman, sınırsız taleplerin sınırlı kaynaklarla yönetilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Taleplerin hiçbir zaman bitmediğini ancak kaynaklarının her zaman sınırlı olduğunu belirten Kutman, dünya ekonomilerinde değişik dönemlerin görüldüğünü dile getirdi.



Dünyanın bugün geldiği noktada artık mevcut kapitalist sistemin eskisi gibi çarklarını döndüremediğini anlatan Kutman, şöyle devam etti:

"Dünyanın her yerinde ekonomik sıkıntı hakim. Dolayısıyla Türkiye'miz gibi gelişmekte olan ülkelerden fonun çıktığını görüyoruz. Bu fon çıkışı neden oluyor? Para daha güvenilir limanlara geri dönüyor. Dolayısıyla herkes kendi içine kapanmaya başlıyor. Küresellik yerine milliyetçiliğe bırakıyor. Şu anda böyle bir konjonktürdeyiz. Karamsar olmamak lazım. Her dönem kendi risklerini ve fırsatlarını yaratır. Böyle düşünmek lazım."



Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş da 70 ülkeye ihracat yaptıklarını, her yıl 400 bin araç ve 500 bin motor ürettiklerini kaydederek, bugün şirket olarak iyi yerde olmalarının, çalışanlarına değer vermelerinden kaynaklandığını ifade etti.



Çağdaş, başarılı insanlardan oluşan bir toplum meydana getirildiğinde refah ortamının yakalanabileceğine değindi.

Oyuncu Kaynarca'dan tiyatro ve sinema yorumu

Oyuncu Oktay Kaynarca da yaptıkları işin aslında "diktatörlük içerdiğini" savunarak, "Bildiğiniz bütün iş bittiğinde hesabı yönetmene sorarlar. Çok demokratik bir şey değildir. Dışarıdan bakıldığında demokrasiyi anlatır ama yapılma ve hayata geçirilme şekli çok demokratik değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Dinleyicilerden bir öğrencinin, dizide canlandırdığı karakter öldüğü zaman ülkede gıyabi cenaze namazlarının kılındığını ve camilerden sela verildiğini hatırlatması üzerine Kaynarca, şunları kaydetti:

"Dünyada yaşarken selası okunup cenaze namazı kılınan ve helvası dağıtılan ilk aktörümdür herhalde. Bazen yolculuklar biter ve yenisi başlar. Kurtlar Vadisi dizisini şimdi tam zamanında bırakmış olduğumu düşünüyorum. Bazen zamanı doğru tutturamazsanız tadı kaçar. Çünkü önünüzde yapacağınız çok işler olmak zorunda. Ben 80 yaşında bile proje yapacağımı düşünüyorum."