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İş dünyasına, 'vergi' bilgilendirmesi

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu, normalleşme sürecinde yeni vergi uygulamaları konusunu üyeleriyle paylaştı.

İş dünyasına, 'vergi' bilgilendirmesi
11.06.2020 11:59 | Son Güncelleme: 11.06.2020 12:02

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu, normalleşme sürecinde yeni vergi uygulamaları konusunu üyeleriyle paylaştı.

DOSABSİAD tarafından video konferans yöntemiyle normalleşme sürecinde yeni vergi uygulamaları konulu toplantı düzenledi. Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, Ertuğrulgazi Vergi Dairesi Müdürü Rafet Güccan ve İhtisas Vergi Dairesi Müdürü Halil Şenver ile birlikte, katılımcıları yeni vergi uygulamaları konusunda bilgilendirdi. Toplantıyı Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ersan Özsoy ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti. DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, iş dünyasının yeni vergi muafiyetleri beklediğini belirtti.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel'in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, yeni vergi uygulamaları ele alındı. DOSABSİAD ve DOSAB üyesi iş insanları toplantı sırasında merak ettikleri konulara ilişkin Karakaş'a sorular iletti. Toplantıyı iş insanlarının yeni yürürlüğe sokulan vergi muafiyetleri konusunda bilgilendirmek için düzenlediklerini belirten Başkan Çevikel, iş dünyasının salgın sürecinde ciddi sorumluluklar üstlendiğini, bu çerçevede hükumetten ek tedbirler beklediğini dile getirdi. Bursa iş dünyası için gerçekleştirilen bu özel toplantıya katılım ve desteklerinden dolayı Nuri Karakaş ve ekibine teşekkür eden Çevikel, "Nuri Karakaş ve diğer vergi dairesi başkanlarımız ile çok yakın diyalog ve işbirliği halindeyiz. Daima sanayicinin yanında olduklarını, sorunların çözümü noktasında gerekli hassasiyeti gösterdikleri için kendilerine teşekkür ederiz" dedi.

Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, bu tür toplantıları iş dünyasının nabzını tutmak, iş dünyasının beklentilerine hakim olabilmek adına çok önemsediklerini söyledi. Karakaş, toplantıda ele alınan konular ile soru ve cevapları dosya haline getirip soft ortamda iş insanlarıyla paylaşacaklarını belirtti. Video konferans toplantısında Ertuğrulgazi Vergi Dairesi Müdürü Rafet Güccan KDV indirimleri, İhtisas Vergi Dairesi Müdürü Halil Şenver ise kurumlar ve gelir vergisi indirimleri konularında katılımcıları bilgilendirdi. Güccan ve Şenver, iş insanlarının yönelttiği soruları da yanıtladı. Bir iş insanının, "68 liralık bir gümrükte eksik ödenen vergi borcu sebebiyle indirimden yararlanamıyoruz, bu konu ile ilgili de bir düzenleme yapılabilir mi?" sorusu üzerine Şenver, "Bu ve benzeri konular ile ilgili vergi dairemize itirazlar olmuştu. Biz de bu itirazları Gelir İşleri Başkanlığına ilettik. Yapılan itiraz yerinde bulundu ve bu cezanın indirim şartını ihlal etmediğine karar verildi. Bu konu ile ilgili indirimden faydalanamayan mükellefleri gerekli bilgilendirme için vergi dairesine bekliyoruz" cevabını verdi.

"İplik üretiyoruz. Ürünü yüzde 18 KDV ile alıyoruz ancak satarken yüzde 8 KDV uygulayabiliyoruz. Çok ciddi bir KDV devredenimiz var, ama alamıyoruz. Vergimizi zamanında ödüyoruz, bu devreden KDV'leri alabilme imkanımız var mı?" sorusuna ise Rafet Güccan şöyle yanıtladı:

"Bunun için yasal düzenleme gerekiyor. Devredilen bütün KDV'lerin iadesi şu anda ülkemizin bütçesi anlamında mümkün görünmüyor."

Toplantının sonunda Nilüfer Çevikel, Bursa Vergi Dairesi Başkanı Nuri Karakaş, Ertuğrulgazi Vergi Dairesi Müdürü Rafet Güccan ve İhtisas Vergi Dairesi Müdürü Halil Şenver'e iş dünyasını, merak ettiği konularla ilgili aydınlattıkları için teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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