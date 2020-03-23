İş dünyasına örnek oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle başta turizm sektörü olmak üzere ekonomi ve durma noktasına gelirken, merkezi Antalya'da bulunan Barut Otelleri şirketi BHM A.Ş, işçi çıkarmayacağını duyurdu.
23.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 23.03.2020 14:44
Koronavirüs salgını nedeniyle başta turizm sektörü olmak üzere ekonomi ve durma noktasına gelirken, merkezi Antalya'da bulunan Barut Otelleri şirketi BHM A.Ş, işçi çıkarmayacağını duyurdu.
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Kaynak: Dunya.com