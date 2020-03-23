İş dünyasına örnek oldu Koronavirüs salgını nedeniyle başta turizm sektörü olmak üzere ekonomi ve durma noktasına gelirken, merkezi Antalya'da bulunan Barut Otelleri şirketi BHM A.Ş, işçi çıkarmayacağını duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeniyle başta turizm sektörü olmak üzere ekonomi ve durma noktasına gelirken, merkezi Antalya'da bulunan Barut Otelleri şirketi BHM A.Ş, işçi çıkarmayacağını duyurdu. Kaynak: Dunya.com