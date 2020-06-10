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İş dünyasına kadınların katılması için uluslararası komisyon kuruldu

SANKON, uluslararası toplumda kadınların iş hayatına ve ekonomiye katılımlarını ilişkin çalışmalar yapılması için Uluslararası İş Kadınları Komisyonu kurulduğunu duyurdu.

İş dünyasına kadınların katılması için uluslararası komisyon kuruldu
10.06.2020 13:54 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:57

SANKON, uluslararası toplumda kadınların iş hayatına ve ekonomiye katılımlarını ilişkin çalışmalar yapılması için Uluslararası İş Kadınları Komisyonu kurulduğunu duyurdu. Komisyon başkanlığına ise yönetim kurulu kararıyla Fildişi Sahili Cumhuriyeti eski kadın haklarından sorumlu devlet bakanı Euphrasie Kovassi YAO getirildi.

Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) Genel Başkan Yardımcısı Şammaz Ateş, yazılı bir açıklama yaparak Uluslararası İş Kadınları Komisyonu kurulduğunu duyurdu. Genel Başkan Yardımcısı Ateş'in yapmış olduğu yazılı açıklamada kadınların iş hayatında ve ekonomiye katılımlarına ilişkin çalışmalar yapılacağını amaçladığını belirtti. Toplam 250 üyeden oluşacağını belirten Ateş, "SANKON bünyesinde uluslararası iş kadınları komisyonu kurulduğunu ve komisyon üyelerinin dünya devletlerinin tamamından gelen iş kadınları temsilcilerden oluşacağını ve tamamen uluslararası toplumda kadınların iş hayatına ve ekonomiye katılımları ile ilgili çalışmalar yapacak. Komisyon üyelerinin dünya devletlerinin tamamından gelen iş kadınları temsilcilerden oluşacağını ve tamamen uluslararası toplumda kadınların iş hayatına ve ekonomiye katılımları ile ilgili çalışmalar yapacak. Uluslararası İş Kadınları Komisyonu toplam üye sayısının 250 kişiden oluşacak. Komisyon başkanlığına SANKON yönetim kurulu kararıyla Fildişi Sahili Cumhuriyeti eski kadın haklarından sorumlu devlet bakanlığı yapan ve bütün Afrika kıt'asında kadın girişimcilerle ilgili çalışmalarıyla tanınan Euphrasie Kovassi YAO getirilmiştir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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