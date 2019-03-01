İş Dünyası Yeni Kobi Destek Paketinden Memnun

ALİ ATAR - İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, KOBİ Değer Kredisi-2 paketine ilişkin, "Bu paket, reel sektöre moral vererek üretimi canlandıracak." dedi.

İş dünyası temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarafından bugün açıklanan 25 milyar liralık KOBİ'lere yönelik Hazine garantili "KOBİ Değer Kredisi-2" paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, geçen yıl yaz aylarında yaşanan ekonomik türbülansın ardından alınan finansal önlemlerin piyasalarda belirgin bir dengelenme yarattığını vurguladı.

Sanayiciler olarak finansal piyasalarda sağlanan bu dengelenmenin ardından artık sıranın reel sektöre geldiğini bir süredir çeşitli vesilelerle ifade ettiklerini anımsatan Bahçıvan, "Özellikle finansal faktörler nedeniyle üretimde yaşanmakta olan sıkıntılara da önlemler alınarak, bu alanda da bir dengelenme oluşturulması ihtiyacına dikkati çekiyorduk. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bugün KOBİ'lerimiz için açıklamış olduğu KOBİ Değer Kredisi-2 paketini bu anlamda çok anlamlı ve değerli bir adım olarak görüyoruz. Toplamda 25 milyar TL'lik bu yeni paketin 17 bankamızın desteği ve katılımıyla uygulamaya konacak olması ise reel sektörümüze ayrı bir güven ve motivasyon sağlayacaktır. Bu değerli katkıyı, sanayi sektörümüzde üretimin canlanmasını sağlayacak bir ateşleyici olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

- "KOBİ Değer Kredisi'ni memnuniyetle karşılıyoruz"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan da her fırsatta Türkiye ekonomisinin, dinamizm ve büyümenin itici motoru olan KOBİ'lerin üzerinde büyüyeceği ifade ettiklerini söyledi.

KOBİ'lerin ekonomideki payının artmasıyla birlikte, gelir dağılımının da daha adil bir şekilde sağlanacağına dikkati çeken Kaan, "Böylece milli ekonomimizin daha da sağlam bir yapı üzerinde yükselmesi sağlanacaktır. Bu bağlamda Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak tarafından ikincisi açıklanan KOBİ Değer Kredisi'ni memnuniyetle karşılıyoruz. Finansmana erişim noktasında KOBİ'lere önemli fırsatlar sunan bu paketten sektör sınırlaması olmaksızın bütün işletmelerin yararlanabilecek olması, dengelenme sürecindeki Türkiye ekonomisinin pozitif büyüme performansına olumlu yansıyacaktır. Bununla birlikte paketten yararlanabilecek KOBİ'lerin sayısının artırılması adına, ciro sınırlamasının yeniden değerlendirilerek 125 milyon liradan daha makul üst bir seviyeye çekilebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "İşletmelerin ayakta kalabilmesi adına çok önemli bir adım"

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, konfederasyon olarak ekonominin dinamosu olan KOBİ'lerin güçlendirilmesi adına atılacak her adımın destekçisi olduklarını belirterek, Türkiye ekonomisinin yüzde 96'sını oluşturan KOBİ'lerin güçlendirilmesi adına atılacak tüm adımların çok önemli olduğunun altını çizdi.

Finansmana erişim, yüksek teknoloji kullanımı, yüksek katma değerli üretim ve ihracat gücü sınırlı olan KOBİ'lerin, nakit akışının devamlılığının sağlanması adına desteklenmesinin, tüm ekonomiyi belirsizliklere ve dalgalanmalara karşı dirençli kılacağını ifade eden Turan, "Bu nedenle büyük bir memnuniyetle karşıladığımız Devlet Destekli Alacak Sigortası uygulamasının ardından, Hazine garantili olarak hayata geçirilen KOBİ Değer Kredisi'ni de tüm dünyanın içinden geçmekte olduğu bu belirsizlik döneminde, işletmelerin ayakta kalabilmesi adına çok önemli bir adım görüyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Bu noktada TÜRKONFED olarak kredilerin doğru adreslere ulaşması ve doğru biçimde kullanılmasını sağlayacak şekilde denetim mekanizmalarının oluşturulması gerektiğini de düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Yeni KOBİ destek paketinin meyvelerini hep birlikte göreceğiz"

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, paketi dengeleme sürecinin rayında gitmesi açısından olumlu bulduklarını söyledi.

İş dünyası olarak nitelikli ürünler üretmek, istihdamı arttırmak ve katma değerli ürünlerle küresel ticarette söz sahibi olmak istediklerini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bütün bunlar ciddi anlamda bir süreci beraberinde getiriyor. Bunu yaparken de doğal olarak ta devletimizi hem içte hem de dışta yaptığımız yatırımlarda yanımızda görmek istediğimizi belirtmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden de iş dünyası adına öncelikli beklentilerimiz arasında bu tarz destek beklentileriydi. KOBİ'lerimizin finansmana erişim noktasında ciddi anlamda sıkıntıları olduğu aşikar. Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde birincisinde olduğu gibi bu 25 milyar TL'lik ikinci paketin de KOBİ'lerimizin finansmana erişimi noktasında ciddi desteği olacaktır. Ekonomimizdeki dengeleme sürecinin rayında gittiği bu dönemde, ikinci paketin açıklanmış olmasını da beklentilerimiz açısından gayet yerinde buluyoruz. KOBİ'lerimizin canlanması ekonomiye de olumlu yansıyacaktır. İnşallah ilerleyen günlerde yeni KOBİ destek paketinin meyvelerini hep birlikte göreceğiz."

Kaynak: AA