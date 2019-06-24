İş dünyası yatırım için ‘finansal ortamda güven’ bekliyor
Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu finansal kriz ortamının yatırımcıyı tedirgin ettiğini ileri süren BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, "Yatırımcı geleceği görüp, ekonomiye ve kanunlara güvenmek ister. Türkiye'de güvensizlikten bahsedebiliriz. Şu an güven ortamının iyileşmesi lazım" dedi.
Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu finansal kriz ortamının yatırımcıyı tedirgin ettiğini ileri süren BOSİAD Başkanı Rasim Çağan, "Yatırımcı geleceği görüp, ekonomiye ve kanunlara güvenmek ister. Türkiye'de güvensizlikten bahsedebiliriz. Şu an güven ortamının iyileşmesi lazım" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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