İş Dünyası ve İhracatçılar Gto'da Eximbank'la Buluştu

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, yaklaşık 6,5 milyar doların üzerinde ihracatla ülke ihracatının yüzde 4,5'ini gerçekleştiren ve önemli bir potansiyele sahip olan Gaziantep'e Türk Eximbank Bölge Müdürlüğü kurulması gerektiğini söyledi.

GTO'da gerçekleştirilen toplantıda iş dünyasına ve ihracatçılara hitap eden Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım'ın Gaziantep'e Eximbank Bölge Müdürlüğü kurulması talebine olumlu yanıt verdi. Türk Eximbank Genel Müdürü Yıldırım, bankanın üçüncü Bölge Müdürlüğü'nün Gaziantep'te kurulması müjdesini de verdi.

GTO ve Türk Eximbank iş birliği ile gerçekleştirilen toplantıda Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım'ın Türk Eximbank'ın Gaziantep'e Bölge Müdürlüğü kurması talebi damga vurdu. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım'ın talebi, toplantıya katılan iş dünyası ve ihracatçılardan büyük alkış aldı. GTO Başkanı Yıldırım'ın talebine karşılık Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, bölge müdürlüğü kurulması talebine olumlu yanıt vermesi salonda bulunan katılımcılar tarafından alkışlarla destek gördü.

İş dünyası ve ihracatçıların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım'ın Gaziantep'e Eximbank Bölge Müdürlüğü kurulması çağrısına Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım olumlu yanıt vererek Ankara ve İzmir'den sonra üçüncü Bölge Müdürlüğü'nün Gaziantep'te kurulacağı müjdesini verdi.

Toplantının açılışında konuşan GTO Başkanı Yıldırım, Gaziantep'in sahip olduğu potansiyelin yanında 16 ilin bağlı olduğu Türk Eximbank şubesi yerine Bölge Müdürlüğü'nü hak ettiğini vurgulayarak "Yaklaşık 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. Gaziantep'te bölge Müdürlüğü kurulması Gaziantep'in gelişimine ve ihracatına ivme kazandıracaktır" dedi.

Türk Eximbank'ın ihracatçıların en büyük destekçisi olduğunu söyleyen Yıldırım, "Gaziantep olarak birçok ürünün üretim merkezi olarak farklı farklı ülkelere ürün satıyoruz. Son dönemlerde ekonomik konjonktürden dolayı bankalardan finansman teminini zorlaştırdı, faiz maliyetleri yükseldi. Özellikle geçtiğimiz aylarda yaşanan döviz kurlarının aşırı yükseldiği dönemde Eximbank ihracatçı firmaların finansman ihtiyacını düşük faizlerle karşılayarak, sürecin atlatılmasına ciddi destek sağladı. Eximbank'ın sermaye yapısı ne kadar güçlü olursa ihracatçımız da o kadar güçlü olacaktır" ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ise, banka olarak bugün itibariyle yaklaşık 11 bin civarında ihracatçı ile çalıştıklarını, düzenli ihracat yapan şirketlerin tamamıyla çalışmak istediklerini söyledi. Bankanın kredi, sigorta ve garanti programları hakkında katılımcılara bilgi veren Adnan Yıldırım, banka olarak ihracatın yüzde 26'sına destek olduklarını bunun yanında ihracat kredisinin yüzde 48'ini verdiklerini belirterek, "Alacak sigortasında şirketler arasında birinci, yurt dışı fon temininde 7. ve kredi büyüklüğünde 8. sıradayız. Banka olarak Ocak 2018'den bu yana faizleri attırmadık. Amacımız ihracatın ve büyümenin üzerinde destek sağlamak. İhracatçılarımızı teminat mektubundan kurtarmak için çalışmalarımız devam ediyor. 2019 yılında ihracatta büyük katkı sağlayan 20 kentin tamamında şube kuracağız" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından, Türk Eximbank Genel Adnan Yıldırım, Pazarlama Genel Müdürü Enis Gültekin, Tahsis Daire Başkanı Hüseyin Cemtekin ve Gaziantep Şube Müdürü Metin Çelik, katılımcıların sorularını cevaplandırdı. - GAZİANTEP