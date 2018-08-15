İş Dünyası ve Halk Olarak Bugünleri Aşacağız"

Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, ekonomide yaşanan spekülatif ataklara ilişkin, "Hem iş dünyası olarak hem halk olarak inşallah bu günleri aşacağız." dedi.

Kula, Balıkesir'deki iş dünyası temsilcileri, belediye başkanları ve AK Parti teşkilatı temsilcileriyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, ülkenin zor günlerden geçtiğini, hamlelerin dikkatli şekilde yapılması gerektiğini söyledi.

İnsanı felakete sürükleyen şeylerden birinin de panik olduğunu belirten Kula, "Panikle yanlış kararlar alınması daha farklı sonuçlar doğurabiliyor ancak bizler ülke olarak, millet olarak birçok kriz atlatmış ve bunun üstesinden gelmiş bir toplumuz. Hem iş dünyası olarak hem halk olarak inşallah bu günleri aşacağız." dedi.

Balıkesir Sanayi Odası Başkanvekili Sinan Yırcalı ise ABD yönetiminin gayrimeşru ve hiçbir ekonomiye sığmayan irrasyonel tepkileri nedeniyle böyle bir ekonomik sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Piyasalarda oluşan dalgalanmaların Türkiye ekonomisiyle Türkiye gerçekleriyle ilgisinin olmadığını anlatan Yırcalı, "Fakat buna rağmen Sayın Berat Albayrak'ın ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldığı tedbirler, vatandaşlarımızın bu konuyu sahiplenmesi iyiye gidişin adımları oldular. Bu gidişatın devam edeceği hepimizin beklentisi." diye konuştu.

Belediyelerden yerli iş makinesi kararı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise Marmara Belediyeler Birliği'nin encümen toplantısında alınan kararla, yaklaşık 190 belediyenin yerli iş makinesi alarak bundan sonra ithal değil yerli ve milli sanayiye destek olacaklarını bildirdi.

Toplantıya AK Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, ilçe belediye başkanları ve iş adamları da katıldı.