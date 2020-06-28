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İş dünyası Vali Karadeniz'i bilgilendirdi

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Mehmet Yılmaz ile Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

İş dünyası Vali Karadeniz'i bilgilendirdi
28.06.2020 11:15 | Son Güncelleme: 28.06.2020 11:19

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Mehmet Yılmaz ile Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret ederek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası ile Manisa Ticaret Borsası yönetimlerini ağırladı.

MTSO'dan ziyaret

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Karadeniz, 2020 yılı hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz'a ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretleri sebebiyle teşekkür etti.

Manisa Ticaret Borsası'ndan ziyaret

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap ve yönetimi de Vali Yaşar Karadeniz'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Özkasap'ın çalışmaları hakkında bilgi verdiği ziyarette Vali Karadeniz, ziyaretleri sebebiyle Manisa Ticaret Borsası Yönetimine teşekkür etti.

Ziyaretlerde Manisa için birlikte çalışmaya devam edileceği vurgulandı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Manşet

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