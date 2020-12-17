İş dünyası temsilcileri EGİAD'ın 79. Ege Toplantısında buluştu

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından düzenlenen 79. Ege Toplantısı, yüzün üzerinde iş dünyası temsilcisinin çevrimiçi katılımıyla gerçekleşti.

EGİAD'tan yapılan açıklamaya göre, 30 yıldır bilim, siyaset, ekonomi, kültür, bürokrasi ve iş dünyasından birçok temsilciyi genç iş insanlarıyla buluşturan EGİAD-Ege Toplantısı, Kovid-19 salgını sebebiyle çevrimiçi olarak yapıldı.

Toplantıda konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve EGİAD Danışma Kurulu Başkanı Mahmut Özgener dijital dönüşümün yaygınlaştığı, otomasyon ve robotların üretimde artan ağırlığı ile dış ticarette bölgeselleşme gibi eğilimlerin hızlandığı bir dönemden geçildiğini anlattı.

Pandemi sürecinde Türkiye'nin ekonomide geliştirilmesi gereken alanlarda bekleme lüksü olmadığını kaydeden Özgener, "Ülkemiz bir süredir, kaliteli ve sürdürülebilir büyüme platosuna geçemediği için kişi başına gelirini artıramıyor. Bunun için teknolojinin inovatif kullanımı, daha vasıflı işgücü, daha kaliteli bir kurumsal altyapıya ihtiyaç duyuluyor. Pandeminin bölgesel olarak farklılıklar yaratması noktasında, İzmir için de önemli fırsatlar mevcut. İzmir mevcut imalat altyapısı, dış ticaretteki ağırlığı, girişimci kültürü, eğitimli işgücü ve sosyal gelişmişlik düzeyi ile teknoloji tabanlı girişimler için en uygun şehirlerden bir tanesi. İzmir Ticaret Odası olarak girişimciliği bir gelişim alanı olarak görüyoruz. Pandemi sonrası süreçte geliştirilmesi gereken yeşil ekonomi, teknolojik inovasyon, dijital dönüşüm konuları, girişimcilik eko-sistemi içinde geliştirilme imkanı olan alanlar." ifadelerini kullandı.

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan da aşı geliştirme çabalarının umut vadettiğini ve aşı geliştirenlerden birinin Türk olmasının gurur verici olduğunu kaydederek, "Gerekli eğitim ve şartlar sağlandığında insanlarımızın neleri başarabileceğini bir kez daha görmüş olduk. Sağlık sistemimizi daha iyi olması için neler yapılacağını konuşabiliriz ama şurası bir gerçek ki sahip olduğu sağlık altyapısıyla Türkiye, birçok ülkeden çok daha iyi bir sınav verdi." dedi.

Salgının çalışma yaşamına getirdiği bazı avantajlar olduğunun altını çizen Aslan, salgın öncesinde küçük adımlarla ilerlenen uzaktan ve teknoloji tabanlı çalışma sisteminin artık hayatın ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirtti.

Etkinlikte konuşan TÜSİAD Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Simone Kaslowski ise salgının hızlandırdığı dijital dönüşüm sürecine değindi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Şahin