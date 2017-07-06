İş Dünyası "Sigortasızlık Süresi" Değişikliğinden Memnun

Çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında aranan 3 ay sigortasızlık şartının 10 güne indirilmesi iş dünyasını sevindirdi.



Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretim ve istihdam alanında uygulamaya konulan teşviklerin pozitif etkisinin hem ilk çeyrek büyüme oranında hem de düşen işsizlik rakamlarında kendini gösterdiğini söyledi.



Seferlik kapsamında ilk 5 ayda 1 milyona yakın istihdam yaratılmasının söz konusu teşviklerle mümkün olduğuna işaret eden Yorgancılar, "Son açıklanan genelge ile 3 aylık sigortasızlık şartının 10 gün şeklinde düzenlenmesi, işverenin de yaklaşımını olumlu etkileyecek ve bu motivasyon hem ekonomik hem de toplumsal açıdan pozitif katkı sunacaktır." dedi.



Yorgancılar, "Küresel ekonominin içinde bulunduğu bu dönemde, jeopolitik risklerle birlikte ekonomik ve siyasi riskler öne çıkmakta, bu da bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin bir kat daha dikkatli ve proaktif olmasını gerektirmektedir." ifadesini kullandı.



İstihdama yönelik atılacak her adımı önemsediklerini dile getiren Yorgancılar, EBSO olarak işsizlik oranının tek haneye düşürülmesi için bölgede çaba göstermeye devam edeceklerini belirtti.



"Açıklama son derece olumlu"



İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun istihdam için verilen teşviklerde şartların yumuşatılacağı yönündeki açıklamasını son derece olumlu bulduklarını söyledi.



Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-30 Haziran döneminde 72 bin 366 kişinin istihdam edildiğini aktaran Demirtaş, "Yılın ilk yarısında Cumhurbaşkanımıza verdiğimiz 100 bin istihdam sözümüzün yüzde 72'sini yerine getirmişiz. Üç aylık sigortasız olma şartı varken dahi bu oranı yakalayabildiysek, sağlanacak bu kolaylıkla çok daha fazla istihdam yaratacağımıza eminiz." dedi.



"3 aylık süre sıkıntılara neden oluyordu"



Aydın Ticaret Odası (AYTO) Başkanı Hakan Ülken de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısının meyvelerini vermeye başladığını belirterek, "Bu anlamda avantajlı olacak her türlü düzenleme iş dünyasını mutlu eder. Bu desteklerin artarak devam etmesi bekliyoruz. Bu düzenleme hem iş arayanlar için hem de işverenler için olumlu yönde katkılar sağlayacaktır." diye konuştu.



Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) Başkanı Selim Kandemir de "İstihdama yönelik seferberlik çağrısına Uşak olarak elimizden gelen katkıyı en üst seviyede sağlıyoruz. İşverenlerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine ellerinden geldiği kadar yeni istihdam sağlamak için çaba harcıyor ancak 3 aylık süre zaman zaman sıkıntılara neden oluyordu. Bu sürenin 10 güne düşürülmesi olumlu sonuçlar doğuracaktır. Biz de üyelerimize yeni düzenlemeyle ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.