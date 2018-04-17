İş Dünyası Reformlara ve İstikrara İhtiyaç Duyar"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, "İş dünyası hayallerini gerçekleştirmek için iki şey ön plana çıkıyor; reform ve istikrar. İstikrar, enflasyonun tek haneye inmesi, uzun vadeli faizlerin düşmesi, sermaye girişimlerinin artmasını sağlayacaktır. İş dünyası rekabet gücü ve verimliğini artıracak reform adımlarının da atılmasını bekliyor." dedi.

İzmir'de bir otelde düzenlenen Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (ESİAD) Yüksek İstişare Konseyi'nde konuşan Bilecik, iş insanları olarak hedeflerine ulaşmak için planlar yaptıklarını, hayaller kurduklarını söyledi.

İş dünyasının yerinde saymayı asla kabul etmediğini dile getiren Bilecik, "Bu yüzden bizim hayal kurma zorunluluğumuz var. TÜSİAD olarak inancımız, geleceğin güçlü Türkiye'si için yeni bir ekonomik kalkınmaya ihtiyacımız var." dedi.

Türkiye'nin 2017'de yüzde 7,4 büyüdüğünü hatırlatan Bilecik, içinde bulunulan jeopolitik risklere rağmen büyümenin anlamlı olduğunu dile getirdi.

Ülkede güçlü bir özel sektör olduğuna değinen Bilecik, şunları kaydetti:

"Başka ülkelerde bu tarz sıkıntılar yaşansaydı acaba özel sektör bu kadar dayanabilir miydi? Gerçekten çok zor. Bizler taşın altına elini koyan insanlarız. Bu nedenle endişe, kaygı ve taleplerimiz dinlenmeyi hak ediyor. İş dünyası hayallerini gerçekleştirmek için iki şey ön plana çıkıyor; reform ve istikrar. İstikrar enflasyonun tek haneye inmesi, uzun vadeli faizlerin düşmesi, sermaye girişimlerinin artmasını sağlayacaktır. İş dünyası rekabet gücü ve verimliğini artıracak reform adımlarının atılmasını bekliyor."

Ekonomide geri vites olmadığını sürekli vitesi yükseltmek gerektiğini vurgulayan Bilecik, reformlar gerçekleşmediği sürece insanların her gün kalkıp döviz kurlarına bakmaya devam edeceklerini aktardı.

Dünyanın herhangi bir yerindeki gelişmenin diğer yerlerinde de hızla hissedildiğini ifade eden Bilecik, "Anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında en evrensel, en eşitlikçi, en barışçı yönetme uzlaşmadır. Çünkü uzlaşma insanları hasım değil hısım yapar. Hayatımızda her zaman dış etkiler olacak ama sonucunu bu etkilere nasıl tepki vereceğimiz belirleyecek." diye konuştu.

"İzmir'e araştırma kurumları lazım"

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri de sürdürülebilir bir büyümenin 2002-2008 dönemindeki gibi üretkenlik temelli yapısal reformlar ile sağlanabileceğini aktardı.

Bu kapsamda bir eğitim reformuna ihtiyaç olduğuna işaret eden Sivri, benzer eğitim reformlarının özellikle Uzak Doğu'da Singapur, Japonya, Güney Kore gibi ülkelerde başarıyla uygulanarak bugünlere gelindiğini vurguladı.

Son 10 yılda İzmir'in milli gelirden aldığı payın sabit kaldığını kaydeden Sivri, 2017'de Türkiye'nin sanayi üretiminin yaklaşık yüzde 10'unun İzmir'de gerçekleştiğini söyledi.

Şehrin yatırımlardan daha fazla pay alması, üretim ve ihracatta bir sıçrama yapması için teknolojik dönüşüme ve sektörlerin çeşitlendirilmesine ihtiyaç duyulduğuna değinen Sivri, "Finansal kuruluş ve borsaların, biyoteknoloji ve genetik gibi sağlık endüstrilerini hızlandıracak araştırma kurumlarının İzmir'de kurulmasını arzu ediyoruz." dedi.

ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ali Kasalı ise Türkiye'nin 2017'de yüzde 7,4 büyüdüğünü belirterek, bunun hükümet dahil birçok kişi için sürpriz olduğunu dile getirdi.