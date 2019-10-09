“İş dünyası olarak devletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız”

09.10.2019 17:21

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin güney sınırını tehdit eden terör örgütüne karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyası olarak tam destek verdiklerini kaydetti.