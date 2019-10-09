“İş dünyası olarak devletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin güney sınırını tehdit eden terör örgütüne karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyası olarak tam destek verdiklerini kaydetti.

09.10.2019 17:21
“İş dünyası olarak devletimizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanındayız”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin güney sınırını tehdit eden terör örgütüne karşı başlattığı 'Barış Pınarı Harekatı'na iş dünyası olarak tam destek verdiklerini kaydetti.

Kaynak: Dunya.com

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