İş Dünyası Öğrencilerle Buluştu

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen "Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu", Samsun iş dünyasını ve öğrencileri aynı masada buluşturdu.

Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon ve Gösteri Merkezi Şehit Erol Olçok Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Meclis Başkanı Aydın Özvatan, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, iş adamları ve üniversite öğrencileri katıldı. Forumda iş adamları tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

Tecrübelerini öğrencilerle paylaştılar

Yuvarlak masa konsepti ile yapılan forumda, Samsun'un iş dünyasının farklı sektörlerde alanlarında başarılı olan 50'ye yakın iş adamı, başarı hikayelerini ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Sohbet şeklinde gerçekleşen forumda, iş adamları ve öğrenciler arasında nitelikli ve etkin bir iletişim kuruldu. İş adamları, başarı için tavsiyede bulundukları öğrencilerin sorularını da cevaplandırdı.

Oldukça verimli geçen etkinlikte, üniversite öğrencileri, bu tarz etkinliklerin kendi gelişimleri açısından değerli bulduklarını belirterek, "Alanlarında bu kadar başarılı olan işadamı ile bir araya gelerek, sohbet imkanı bulmak gerçekten bizim için çok güzel bir deneyim oldu. Edindiğimiz bilgilerin gelecekte bizlere önemli katkılar sağlayacağı aşikar. Böyle bir etkinlikle bizleri iş adamlarımızla buluşturan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'na ve üniversitemiz yetkililerine teşekkür ediyoruz" dedi.

"Geleceğimiz gençliğimiz"

Etkinlik sonunda konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, foruma katılım sağlayan iş adamlarına teşekkür ederek, "Ülkemizin en önemli zenginliği siz değerli gençliğimizdir. Bizim geleceğimiz sizlersiniz. Ülkemizin önüne koyduğu hedefe ulaşmak için sizlere de önemli görev düşüyor. Bizler size yürekten inanıyoruz. Sizler de kendinize inanın. Başarının sırrı hedef koymaktan geçiyor. Severek yapacağınız bir mesleği seçmeniz önemlidir. O mesleği ne kadar çok severseniz o kadar başarılı olursunuz. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayın. Bir sanayi kuruluşuna iş için gittiğiniz de 'ben bu işin uzmanıyım' demeniz lazım. Yaptığımız etkinliğin gelecekte sizlere önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu. - SAMSUN