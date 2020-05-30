İş dünyası Macaristan'ın Kovid-19 mücadelesine destek verdi Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Macaristan İş Konseyi üyesi olan Türkiye'nin öne çıkan şirketleri, iki ülkenin dostluğunun göstergesi olarak, Macaristan'a yardım konvoyu gönderdi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Macaristan İş Konseyi üyesi olan Türkiye'nin öne çıkan şirketleri, iki ülkenin dostluğunun göstergesi olarak, Macaristan'a yardım konvoyu gönderdi.

DEİK'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Macaristan arasında kökleri yüzyıllar öncesine dayanan dostluğun son örneği Kovid-19 salgınıyla mücadelede sergilendi.

DEİK/Türkiye-Macaristan İş Konseyi, güçlü tarihi ve ticari ilişkilerin olduğu Macaristan'a iyi niyet ve dostluğun göstergesi olarak Kovid-19 pandemisiyle mücadele için tıbbi malzeme yardımı yapmaya karar verdi.

İş dünyasının öne çıkan, Türkiye-Macaristan İş Konseyi üyesi şirketlerinin yaptığı maddi katkılarla 50 bin yüz siperliği, 16 bin el dezenfektanı ve 20 bin kolonya Türkiye'de üretim yapan yerli ve milli şirketlerden temin edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEİK Türkiye-Macaristan İş Konseyi Başkanı Adnan Polat, Türk ve Macar dostluğunun son yıllarda büyük bir ivme kazandığını belirterek, "Bu sıkıntılı süreçte yapılacak yardımlaşmanın yaratacağı olumlu algı, pekiştireceği dostluk ve kardeşlik duyguları, salgın sonrasındaki dönemde iki ülke arasındaki birlik ve beraberliğin güçlenmesini sağlayarak, iş birliğimizin her alanda artarak devam etmesine vesile olacaktır." ifadelerini kullandı.

Polat, şunları kaydetti:

"Macaristan ile Türkiye arasında dostane ilişkiler, tarihten gelen bağlar ve kültürel yakınlık, gelişen ekonomik ve ticari ilişkiler, ayrıca uluslararası girişimlerimizde Macaristan'ın ülkemize verdiği destek çerçevesinde olumlu olarak ilerlemektedir. 2013 yılından bu yana stratejik iş birliği anlaşması içinde hareket eden iki ülke çok sayıda ekonomik ve siyasi ortaklığa imza atmıştır. Karşılıklı ticaretimiz 6 yıl öncesine kıyasla her yıl artmaya devam etmektedir. İş dünyası olarak öncelikli arzumuz 2019 yılında 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmini kısa zamanda iki katına, ülke hedefimiz olan 6 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır. Bunun için çalışmaya devam ederken, ikili ilişkilerin sadece ticari alanda değil, sosyal ve kültürel girişimlerle diğer alanlarda da gelişmesi için elimizden geleni yapıyoruz."

DEİK Türkiye-Macaristan İş Konseyi tarafından temin edilen tıbbi yardımların, 3 tır olarak kara yolu ile sevk edilmek üzere İstanbul'dan yola çıktığını belirten Polat, "Yardımların gelecek hafta Macaristan'a ulaşması bekleniyor. Macaristan'a, Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde Türk Konseyi üyesi ülkelerden ve Çin'den de yardım gitmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ülkesinin AB üyesi olmasına rağmen birlikten ve Batı'dan yardım alamadığını belirterek, Türk Konseyi ülkelerinden özellikle Türkiye, Özbekistan ve Azerbaycan'a minnettarlığını dile getirmiş ve 'Gerçek dostlarınızın kim olduğunu zor zamanlar yaşadığınızda öğreniyorsunuz' ifadelerini kullanmıştı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA