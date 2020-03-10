İş dünyası 'korona mesaisi'nde Türkiye'de en büyük holdinglerden KOBİ'lere kadar birçok şirket dünyada 100'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs için önlemlerini artırmaya başladı.

Türkiye'de en büyük holdinglerden KOBİ'lere kadar birçok şirket dünyada 100'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs için önlemlerini artırmaya başladı. Kurumlar, masalara dezenfektan koymaktan toplu taşımayı azaltmaya, yurtdışı seyahatleri sınırlamaktan zorunlu izne kadar birçok yeni uygulama başlattı. Kaynak: Dunya.com