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Türkiye, Ekonomi

İş dünyası 'korona mesaisi'nde

Türkiye'de en büyük holdinglerden KOBİ'lere kadar birçok şirket dünyada 100'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs için önlemlerini artırmaya başladı.

10.03.2020 05:06 | Son Güncelleme: 10.03.2020 05:06
İş dünyası 'korona mesaisi'nde

Türkiye'de en büyük holdinglerden KOBİ'lere kadar birçok şirket dünyada 100'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs için önlemlerini artırmaya başladı. Kurumlar, masalara dezenfektan koymaktan toplu taşımayı azaltmaya, yurtdışı seyahatleri sınırlamaktan zorunlu izne kadar birçok yeni uygulama başlattı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com

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