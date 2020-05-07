İş Dünyası Konfederasyonu'ndan ihtiyaç sahiplerine 3 bin koli gıda yardımı

İŞ Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkan Vekili Selahattin Şimşek, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 3 bin koli gıda yardımı yaptıklarını söyledi.

İŞ Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkan Vekili Selahattin Şimşek, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine 3 bin koli gıda yardımı yaptıklarını söyledi.

Koronavirüs salgınının başlamasıyla birlikte konfederasyon tarafından alınan karar doğrultusunda kriz masası kuruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasına destek vermek için çalışmalara başlayan konfederasyon yönetimi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin gıda ihtiyacını karşılamak için de çalışma yürüttü. Konfederasyon, Ankara'da da bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımında bulundu.

BİRKONFED Genel Başkan Vekili Selahattin Şimşek, salgın döneminde her şeyin devletten beklenmemesi gerektiğini vurgulayarak, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Şimşek, "BİRKONFED olarak salgının başlangıcından şu ana kadar 500 aileye nakit yardımı, 25 aileye kira yardımı, 10 ailenin fatura ödemesi, 250 çocuğa da kıyafet yardımı yaptık. Ramazan dönemi dahil 3 bin aileye de gıda kolisi yardımı yaptık. Ayrıca üyelerimizin ürettiği 4 milyon 500 maskeyi de devletimize bağışladık. Toplam olarak yapılan yardımların nakit karşılığı 6 milyon lira civarındadır. Bünyemizde bulunan dernekler ve üyelerimiz de ayrıca yardımlarına devam etmektedir. Her zaman ülkemizin ve devletimizin yanındayız. Bu çalışmalarımızı devam etireceğiz. Böylesi zor durumlarda millet olarak kenetlenmemiz ve birlik beraberlik içerisinde hizmet etmemiz gerekir" dedi.

Kaynak: DHA