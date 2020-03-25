İş dünyası "İşe Devam Kredi Desteği" paketini değerlendirdi İş dünyası, kamu bankalarının hayata geçirdiği "İşe Devam Kredi/Finansman Desteği" paketinin özellikle KOBİ'ler için hayati bir kaynak oluşturacağını ve işletmelere nefes aldıracağını belirtti.

İş dünyası, kamu bankalarının hayata geçirdiği "İşe Devam Kredi/Finansman Desteği" paketinin özellikle KOBİ'ler için hayati bir kaynak oluşturacağını ve işletmelere nefes aldıracağını belirtti. Kaynak: Dunya.com