İş Dünyası ile Üniversite Öğrencileri Buluşması Etkinliği - Haberler
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İş Dünyası ile Üniversite Öğrencileri Buluşması Etkinliği

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İş Dünyası ile Üniversite Öğrencileri Buluşması Etkinliği

Üniversitemiz Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerimiz ile Bulancaklı iş insanı, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Fatoğlu 1 Kasım Pazartesi günü düzenlenen konferansta bir araya geldi.

Üniversitemiz Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğrencilerimiz ile Bulancaklı iş insanı, Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Fatoğlu 1 Kasım Pazartesi günü düzenlenen konferansta bir araya geldi.

İş dünyası ile üniversite öğrencileri buluşması etkinliği kapsamında düzenlenen konferansta Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Fatoğlu iş yaşamındaki tecrübelerini paylaşarak öğrencilerin sorularını cevapladı.

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