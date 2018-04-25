İş Dünyası, Gündemin Acilen Ekonomiye Dönmesini İstiyor
Erken seçim kararı üzerine siyasi partiler hızla seçim bildirgelerini hazırlamaya koyulurken, iş dünyası 25 Haziran'dan itibaren acilen ekonomiye dönülmesini istiyor.
Erken seçim kararı üzerine siyasi partiler hızla seçim bildirgelerini hazırlamaya koyulurken, iş dünyası 25 Haziran'dan itibaren acilen ekonomiye dönülmesini istiyor. İş dünyası, faizin uygun seviyeye çekilmesini, kurun stabil olmasını, teşvik sisteminin yeniden ele alınmasını bekliyor.
Kaynak: Dunya.com