İş dünyası glutensiz besinler için mutfağa girdi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hizmet sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurulan BTSO Mutfak Akademi, 'Çölyakla Yaşam İçin Gluteniz Besin Farkındalık Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı.
27.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:26
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hizmet sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurulan BTSO Mutfak Akademi, 'Çölyakla Yaşam İçin Gluteniz Besin Farkındalık Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı.
Kaynak: Dunya.com