İş dünyası glutensiz besinler için mutfağa girdi

27.01.2020 10:26 | Son Güncelleme: 27.01.2020 10:26

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından hizmet sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek amacıyla kurulan BTSO Mutfak Akademi, 'Çölyakla Yaşam İçin Gluteniz Besin Farkındalık Etkinliği'ne ev sahipliği yaptı.