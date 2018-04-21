İş Dünyası 'Erken Seçim'den Memnun

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iş dünyası olarak, 'erken seçim' kararı alınmasından memnun olduklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin 'erken seçim' çağrısının ardından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran'da erken seçim olacağını açıklaması piyasalara olumlu yansıdı. Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da hükümetin erken seçim kararını değerlendirdi.

"Erken seçim kararından memnunuz"

Erken seçim kararının iş dünyasını mutlu ettiğini ifade eden Salih Zeki Murzioğlu, "Erken seçimin ekonomiye olumlu olacağı kanaatini taşıyoruz. Piyasada olumsuzluk gibi görülen ekonominin yeni bir hükümetle beraber olumlu bir yöne döneceği kanaatindeyim. Şu anda Türkiye'de ticaret ve hayat devam ediyor. Duran bir şey yok. Sadece piyasada nakit ve likit sıkıntısı var. Bunu da bankalara olan taleplerden, bizim dağıttığımız nefes kredilerinden görebiliyoruz. Büyük bir umutla beraber yeni bir seçime gireceğiz. Sonucu hep beraber göreceğiz. Seçimlerden sürpriz bir sonuç çıkacağını zannetmiyorum. Sağduyu ağır basacaktır. Biz, erken seçim kararı alınmasından iş dünyası olarak memnunuz. AK Parti hükümeti tekrar seçilirse ekonomi açısından daha iyi olur" dedi.

"2. üniversite Samsun'a olumlu yansır"

Samsun ekonomisinin durumu hakkında da bilgiler veren Murzioğlu, şunları söyledi:

"Seçimlerde siyasi olarak Samsun'da da genel durumdan farklı bir gelişme olmaz. Ekonomik açıdan ise yeni kurulacak hükümetle birlikte ekonominin çok daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Samsun'a 2. bir devlet üniversitesi kurulacak. Zaten bir devlet üniversitemiz vardı. Vakıf üniversitesi de vardı, kapatıldı. Şu anda içi boş. Yeni bir devlet üniversitesi şehre büyük katkılar getirecektir. Nüfusu arttıracak, ekonomiyi canlandıracaktır. Samsun'a olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Samsun artık 2,3 üniversiteyi barındıracak bir şehir konumundadır." - SAMSUN