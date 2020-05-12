HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İş dünyası elektrik fiyatlarında acil düzenleme istiyor

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi sürecinde üretim ve istihdamı devam ettirebilmek için olağanüstü bir çabayla çarkları döndürmeye çalışan sanayiciler, giderleri arasında önemli bir kalemi teşkil eden elektrik fiyatı konusunda acilen bir düzenleme yapılmasını talep ediyor.

İş dünyası elektrik fiyatlarında acil düzenleme istiyor
12.05.2020 14:40 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:40

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisi sürecinde üretim ve istihdamı devam ettirebilmek için olağanüstü bir çabayla çarkları döndürmeye çalışan sanayiciler, giderleri arasında önemli bir kalemi teşkil eden elektrik fiyatı konusunda acilen bir düzenleme yapılmasını talep ediyor. DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Organize Sanayi Bölgeleri'ne özel ve yeni bir tarife hazırlanmasını isteyerek, "Üretimin sürmesi için yapılan desteğin hazineden yapılması veya genele yayılarak düşürülmesini istiyoruz" dedi.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın (YEKDEM) ve iletim bedelinin elektrik fiyatlarındaki artışın sebebi olduğuna dikkat çeken Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD) Başkanı Rasim Çağan, "Yolumuza devam etmemiz, çarkları döndürebilmemiz için üzerimizdeki yükün hafifletilmesini istiyoruz" dedi.

Pandemi nedeniyle nisan ayında bir önceki aya göre elektrik tüketiminin Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzde 60, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde ise yüzde 70 gerilediğini belirten Çevikel ve Çağan, üretimin sürmesi için YEKDEM mekanizmasına yapılan desteğin Hazine'den yapılmasını veya genele yayılarak düşürülmesini talep etti. OSB'lere özel yeni bir tarife hazırlanabileceğini de söyleyen SİAD Başkanları, ayrıca iletim bedelinin bağlantı gücü üzerinden değil, çektikleri güç üzerinden hesaplanmasını istedi.

OSB'lere özel yeni tarife beklentisi

Korona virüs salgınıyla birlikte başlayan süreçte sanayicilerin tüm üretim azimlerine karşılık, YEKDEM maliyetlerinin ağırlaşan koşullara daha da çok yük bindirdiğini ifade eden Başkanlar, şunları söylediler; "Organize Sanayi Bölgeleri, Son Kaynak Tedarik Tarifesi sisteminden elektrik almaktadır. Elektrik fiyatı, Piyasa Takas Fiyatı (PTF) dediğimiz sistemden oluşan fiyat ile o ayki YEKDEM maliyetinin toplamından oluşmakta. YEKDEM rakamı ilk başlarda elektrik fiyatının içinde yüzde 3 ila yüzde 5 oranında iken son zamanlarda ciddi artışlar gösterdi. Bu sistemde öngörü yapılması zorlaşıyor. O ayki fiyat, ay bitince ortaya çıkıyor. Nisan ayı faturalarında YEKDEM fiyatı, PTF fiyatının üstünde kaldığında ay sonunda beklenmeyen yüksek oranlarda fatura ile karşılaşılabiliyor. Salgın nedeniyle düşen tüketimler nisan ayı için ciddi kayıpların olduğunu gösteriyor. Bu düşüşün enerji maliyeti bileşenlerinden bazılarına olumsuz etkisi var. Birincisi iletim bedeli konusu diğeri ise YEKDEM fiyatları. Bu rakam tüketim düşüşüne göre her OSB'de farklı zam oranları çıkmasına sebep oldu. Salgın sürecinde üretim ve istihdamımızı devam ettirebilmek için dört elle çarkları döndürmeye çalıştık. Devletimizin istihdam konusunda yükünü almak üzere olağanüstü bir çabayla da işletmelerimizde üretime devam ediyoruz. Ancak YEKDEM konusuna acil olarak rahatlatıcı bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Sanayiciler olarak talebimiz, ülkemizde salgının ivme kaybetmeye başladığı ve normalleşme adımlarının atıldığı şu günlerden ekonomik göstergelerinin de normalleşeceği döneme kadar İletim Sistemi Kullanım Bedelimizin, maksimum alış kapasitesinin üzerinden değil fiili çekiş değerimiz üzerinden hesaplanarak düzenlenmesi. YEKDEM konusunda da üretim merkezleri OSB'lere özel yeni bir tarife oluşturulması veya YEKDEM bedelinin yayılarak azaltılmasını istiyoruz. Sanayicilerimiz, en azından tükettiği ay başlamadan elektrik fiyatını öngörebileceği bir mekanizmanın kurulmasını bekliyor. Hükümetimizin bu konuda da sesimizi duyacağını ve üretimin sürmesi için yeni bir adım atacağını ümit ediyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi Ekonomi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi Ekonomi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor Ekonomi
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi Ekonomi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek Ekonomi
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor Ekonomi
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,98'den işlem görüyor
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,98'den işlem görüyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,7 liradan işlem görüyor
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Hijyen genelgesini sağlayan restoran ve oteller 27 Mayıs'ta kapılarını açabilecek
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı Şubat ayında 502 bin kişi azalarak 4 milyon 228 bin kişi oldu
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak
100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
Bugün itibarıyla yeniden hizmete başlayan berberler tıraş fiyatlarına yüzde 40'a varan zam yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Özkoç Deniz Gezmiş Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Ersin Korkut Fahriye Evcen Yılmaz Erdoğan
Spor Ali Koç Tamer Tuna Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran Fernando Muslera
Daha Fazla Mayıs Beşiktaş 19 Mayıs Türk Lirası
Şu an buradasınız: İş dünyası elektrik fiyatlarında acil düzenleme istiyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:05:20. #1.15#
title