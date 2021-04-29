İş dünyası destek açıklaması bekliyor
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İş dünyası destek açıklaması bekliyor

İş dünyası destek açıklaması bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, "Özellikle hizmet sektörünün sesine kulak vermek ve KOBİ'lerimize yönelik destek paketleri açıklanması, üretimin önündeki engelleri kaldıracaktır" dedi.

Adana Ticaret Odası Meclis Başkanı İsmail Acı, "Özellikle hizmet sektörünün sesine kulak vermek ve KOBİ'lerimize yönelik destek paketleri açıklanması, üretimin önündeki engelleri kaldıracaktır" dedi.

İsmail Acı, 17 Mayıs sabahına kadar sürecek olan 'tam kapanma' uygulamasının ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Acı, iş dünyasının hükumetten gelecek olan destek paketi açıklamasına odaklandığını bildirdi. Koronavirüs vaka sayılarının ve can kayıplarının, pandeminin başından bu yana en yüksek seviyelere tırmanmasının ardından en uzun kapanma sürecine giren Türkiye için zorlu bir sürecin başladığını belirten Meclis Başkanı Acı, şunları söyledi:

"Sağlık anlamında zirve yapan vaka sayıları, buna ek olarak işletmelere çıkacak ekonomik kaybın faturası hemen hemen herkesin gündemini oluşturuyor. Aralıksız en uzun kapanma sürecinde, zorunlu gereksinimleri karşılayacak işyerleri ve bazı istisnai sektörler dışında tüm iş yerlerinin kapanacak olması nedeniyle, ekonominin temel direği olan küçük işletmeler tam kapanmanın kendilerine maliyetinin ne olacağını tartışıyor."

"Piyaslar belirsizlikte zarar görüyor"

"Kapanma açıklaması ile beraber destek paketleri de açıklansaydı, şu an hakim olan, belirsizlik ve huzursuzluk ortamı bir nebze de olsa azalırdı" diyen Başka Acı, şunları kaydett:

"Malum piyasalar belirsizlik anlarında büyük zarar görüyor. Özellikle hizmet sektörünün sesine kulak vermek ve KOBİ'lerimize yönelik destek paketleri açıklanması, üretimin önündeki engelleri kaldıracaktır. Küçük esnafın durumu da sıkıntılı, idari kararla işyeri kapatılıyor, açık olsa bile müşteri sıkıntısı çekiyor. İlerleyen zamanlarda küçük işletmelerin ve KOBİ'lerin sıkıntıları büyüyebilir. Ödemeler, çekler, krediler birikiyor. Zaruri masraflar bitmiyor, gelir yok denecek kadar az."

"Genelge sadeleştirilip, güncellenmeli"

Bazı adımların geç atılmasının hem can kaybı hem de ekonomik kayıplara neden olduğunu söyleyen Acı, geçmişteki kısmi kapanmalarda da, şimdi kapsamı biraz daha geniş tutulmuşa benzeyen kapanmada da sağlıktan sonra ikinci sırada düşünülmesi gerekenin küçük işletmeler ve hizmet sektörü olduğunu dile getirdi. Acı, "Tüm işletmeler adeta kıvranıyor, ekonomik kıskaçta ayakta kalmaya çalışıyor. Özelikle kamuoyunda anlaşılmayan genelgenin daha da sadeleştirilmesi gerekiyor. Açık olacak ya da olmayacak işyerleri, özellikle tedarik zincirlerinin hizmetlerinin aksamaması için çalışma şekli, çalışanların çocukları gibi konuların çok daha sadeleştirilmiş şekilde güncellenmesi büyük önem arz ediyor" dedi.

Meclis Başkanı Acı, çok sıkıntılı bir sürecin yaşandığını, bu süreci devlet ve millet el ele vererek aşmayı denemekten başka çıkar yolun bulunmadığını sözlerine ekledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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