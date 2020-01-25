İş dünyası depremzedelerin yanında

25.01.2020 20:43 | Son Güncelleme: 25.01.2020 20:48

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Elazığ merkezli yaşanan depremdeki can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyduklarını belirterek, Gaziantep iş dünyası olarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diledi.



Geçmiş olsun dileklerini ileten Ünverdi, merkez üssü Elazığ olan depremin Gaziantep'te de hissedildiğini ve yaşanan kısa süreli tedirginliğin ardından Gaziantep'te hayatın normale döndüğünü kaydetti. Elazığ ve Malatya'daki can kayıplarından dolayı ülke olarak derin üzüntü duyduklarını dile getiren Ünverdi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kalbimiz ve dualarımız kardeşlerimizle. Enkaz altındaki son insanımıza kadar hepsinin sağ salim çıkarılması tek temennimiz. Millet olarak bundan öncede böylesi afetleri birlik ve dayanışma içerisinde atlattık. Şu anda da ülkemiz tek yürek oldu, yaraların sarılması için büyük bir mücadele veriliyor. Gaziantep iş dünyası olarak bizler de depremden zarar gören kardeşlerimizin yanındayız. İş dünyası olarak depremin yaralarının sarılması için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. TOBB organizasyonunda, Gaziantep Sanayi Odamız, Gaziantep Ticaret Odamız ve Gaziantep Ticaret Borsamız ile birlikte gıda, giyim, çocuk bezi gibi öncelikli ihtiyaçlara yönelik ürünleri en kısa sürede depremzede kardeşlerimize ulaştıracağız. Rabbim böyle acıları ülkemize bir daha yaşatmasın. Allah hayatını kaybedenlere rahmet eylesin, yakınlarına sabır, yaralanan vatandaşlarımıza şifalar versin." - GAZİANTEP

Kaynak: İHA