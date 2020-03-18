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İstanbul Ticaret Odası, Koronavirüs, İstanbul, Ekonomi

İş dünyası, Cumhurbaşkanının bugün açıklayacağı tedbirleri bekliyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Pakette şu anda hem iş dünyasının hem de iş dünyasında çalışan personelin beklentilerini belli bir çerçevede karşılayacak tedbirlerin olacağını düşünüyoruz" dedi.

18.03.2020 14:02 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:02
İş dünyası, Cumhurbaşkanının bugün açıklayacağı tedbirleri bekliyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Pakette şu anda hem iş dünyasının hem de iş dünyasında çalışan personelin beklentilerini belli bir çerçevede karşılayacak tedbirlerin olacağını düşünüyoruz" dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, koronavirüs önlemleri kapsamında iş dünyasının talepleri, İstanbul ticaretindeki akış, maske ve kolonyadaki fahiş fiyatlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Avdagiç, iş dünyası olarak taleplerini TOBB öncülüğünde Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığına ilettiklerini söylerken, maske ve kolonyadaki fahiş fiyatlandırma konusunda değindi. Ayrıca Avdagiç, koronavirüs salgını konusunda alınan tedbirlerine uyulması gerektiğini vurguladı.

"İş dünyası olarak taleplerimizi ilettik"

İş dünyası olarak koronavirüs konusunda kapsamlı çalışmalar yaptıklarını dile getiren Şekib Avdagiç, "İTO olarak kısa süre önce burada bir arama konferansı da yaptık. Tüm sektör temsilcileri bir araya geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bugün koronavirüs ile ilgili kapsamlı bir paket açıklayacak. Bu paket öncesinde İTO olarak çalışmalarımız tamamlandı. Bize verilen bilgiye göre Odalar Birliği'nin tüm odalardan gelen talepleri konsolide etmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığına, oradan da Cumhurbaşkanımıza arz edilecek. Dolayısıyla pakette şu anda hem iş dünyasının hem de iş dünyasında çalışan personelin beklentilerini belli bir çerçevede karşılayacak tedbirlerin olacağını düşünüyoruz." dedi.

"Stoklarda bir sıkıntı görünmüyor"

Maske ve kolonyada fahiş fiyatları değerlendiren Avdagiç, "Burada çok kısa zamanda çok büyük bir arz talep dengesizliği oluştu. Bu oranlar yüzde 50 ya da yüzde 100 değil, ancak bire 20- bire 30- bire 50 oranında bir artış söz konusu. Tüketicilerin de bu konuda biraz daha duyarlı olmaları gerekiyor. Tüketicilerin ihtiyaçlarından fazla ürün talep etmemeleri lazım ki piyasa daha hızlı dengelensin. Bu konuda fahiş fiyatlar satış yapanlardan da mal almayarak, onların bu durumdaki beklentilerini boşa çıkarmak lazım. Zaten münferit birkaç kalem dışında piyasadaki diğer gündeme gelen kalemlerde fiyat stabilizasyonu var. Stoklarda da bir sıkıntı görünmüyor. Bahsettiğimiz birkaç kalem için de şu anda hızlı normalleşmeye doğru bir dönüş var. Kamuoyunun müdahalesiyle beraber piyasada kendi dinamiklerinin oluşmasına bağlı olarak çok kısa zamanda birkaç kalemde de normalizasyon olacağını görüyor olacağız." şeklinde konuştu.

"Koronavirüs salgınında iç ve dış süreçlerden dolayı ticarette yavaşlama söz konusu"

İstanbul'da ticaretin akışına değinen Avdagiç, "Koronavirüs salgınında iç ve dış süreçlerden dolayı ticarette yavaşlama söz konusu. İnsanların evde kalmaları yönünde tavsiyeler var. İhtiyaç haricinde dışarı çıkmamaları öneriliyor. İnsanlar zaruri ihtiyaçları dışında alışverişten yapmaktan çekilmiş durumdalar. Toplu bulunan yerler, kafeler ve bu tip alanlar kapatıldı. Buna bağlı olarak da genel anlamda hayatın temposu düştü. Türkiye bu süreci, dünyada örnek gösterilecek bir yaklaşımla yürütüyor. Ümit ediyoruz ki; bundan sonraki dönemde en az hasarla bu işi inşallah atlatır ve en kısa zamanda tekrar normal yaşantımıza dönme imkanı buluruz." açıklamasında bulundu.

"Tavsiyeleri aile, iş ve özel hayatımızda 'ama'sız uygulamamız lazım"

Koronavirüs salgını konusunda yapılan uyarıları dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Şekib Avdagiç, "Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda açıklamalarını dikkatlice takip etmek lazım. Tavsiyeleri aile, iş ve özel hayatımızda 'ama'sız uygulamamız lazım. Burada her bireyin duyarlılığı ve yaklaşımı çok önemli. Her bireye sorumluluk düşüyor. Bu konuda tüm toplum sorumluluklarını yerine getirirse bu süreci en az hasarla atlama imkanını bulacağız. Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız ve hükümetimiz kaliteli ve duyarlı bir süreç yönetti. Ümit ediyoruz ki halkımızın desteğiyle bundan sonra da süreç de nitelikli devam eder. Kamunun tavsiyelerinin yerine getirilmesi gerekir." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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