İş dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomi Reformlarını" değerlendirdi

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Başkanı Nilüfer Bulut, "Reform paketi kapsamında ekonomimizi dört ana direk üzerinde, yani yatırım-üretim-istihdam-ihracat temelinde büyütme hedefi ortaya koyuluyor. Bu, yerli ve milli ekonomimizin yeni yatırımlarla nitelikli büyümesinin de önünü açacaktır diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bulut, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün gerçekleştirilen "Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı"nda duyurduğu reform kararlarına ilişkin yazılı açıklamasında, küresel olarak zor bir süreçten geçildiğini, ancak bu ekonomi reform paketinde herkes için güzel haberler bulunduğunu belirterek, "İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yılı da olan bu güzel günde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tüm milletimize çok müjdeli açıklamalar yaptı. Esnafından çiftçisine, çalışanından işverenine kadar herkesi içine alan geniş bir ekonomik reform paketi açıkladı. Açıklanan paketin son derece gerçekçi bir bakış açısıyla ve ayrıntılı bir yaklaşımla hazırlanmış olduğunu görüyoruz. Reform paketi kapsamında ekonomimizi dört ana direk üzerinde, yani yatırım-üretim-istihdam-ihracat temelinde büyütme hedefi ortaya koyuluyor. Bu, yerli ve milli ekonomimizin yeni yatırımlarla nitelikli büyümesinin de önünü açacaktır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Ciddi bir ekonomik sıçramanın yaşanacağının işaretlerini veriyor"

Küçük işletmeler açısından rahatlatıcı adımlar atılmasının, millete ciddi bir destek sağlayacağını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın özellikle güçlü ve dışarıdan gelecek şoklara karşı dayanıklı bir ekonomi modeli için makroekonomik istikrarı önemsediklerinin altını çizmesi, hatta bu reform paketinin biri makroekonomik politikalar ve diğeri yapısal politikalar olmak üzere iki ana omurga üzerinden ilerleyeceğini belirtmesi, önümüzdeki dönem çok ciddi bir ekonomik sıçramanın yaşanacağının işaretlerini veriyor. Döviz cinsi borçların toplam borç stoku içerisindeki payının düşürülecek olmasını çok yerinde buluyorum. Ağırlıklı olarak TL ile borçlanılması ve TL cinsi senetlerin kullanılacak olması döviz dalgalanmaları karşısında piyasayı rahatlatacaktır. Nitekim, pandemi sürecinde küresel ekonomik küçülmeye karşın, Cumhurbaşkanımızın etkili liderliği sayesinde 2020 yılında Türkiye yüzde 1,8 büyüdü. G20 ülkeleri arasında Çin'den sonra ekonomisini büyüten tek ülke biz olduk. Hepimiz biliyoruz ki Türkiye'nin nitelikli ve genç insan kaynağı en büyük avantajıdır. Dolayısıyla, üretime dayalı kaliteli büyüme hedeflerine bu avantajı sayesinde rahatlıkla erişebilir diye düşünüyorum. Kamu maliyesinin disipline edilmesi, enflasyonun tek haneli rakamlara düşürülmesi, finansal sektörün ciddi düzenlemelerle desteklenmesi, cari açığın düşürülmesi ve istihdamın artırılması yönünde atılacak bu adımların meyvelerini yakın bir gelecekte göreceğiz."

Bulut, Ekonomi Reform Paketi'ni aynı zamanda, Türkiye'nin dünyanın en güçlü 10 ekonomisi arasında yerini alma hedefine giden eksiksiz bir yol haritası olarak gördüğünü kaydederek, şöyle devam etti:

"Yatırım teşviklerinde uygulanan SGK prim desteği sürelerinin gençlerin ve kadınların istihdamı durumunda arttırılacak olması, kadınların ekonomiye dahil olma oranlarına olumlu yansıyacağı için son derece sevindiricidir. İş dünyası ekonomik olarak önünü görebilecek, yatırımlarını ve planlamasını buna göre yapabilecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen bütün ekibine hem iş dünyası hem TİKAD adına teşekkür ediyorum."

"Düzenleme dar gelirli esnafı ziyadesiyle memnun edecektir"

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç de Ekonomi Reform Paketi içerisinde yer alan küçük esnafa yönelik yapılan düzenlemenin, dar gelirli esnafı ziyadesiyle memnun edeceğini vurguladı. "Esnaf açısından dikkate değer olan, basit usulde vergilendirilen kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, tornacı, çay ocağı işletmecisi, terzi ve tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulup beyan yükümlülüklerinin kaldırılacak olması, fevkalade güzel bir gelişmedir." değerlendirmesinde bulunan Özgenç, bununla birlikte bazı konuların uygulamasının nasıl olacağının henüz belli olmadığını, bu nedenle söz konusu düzenlemenin uygulamada görülmesinin gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık