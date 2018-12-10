İş dünyası, büyüme rakamlarını değerlendirdi

MÜSİAD Başkanı Kaan, "Yılın ilk iki çeyreğinde sırasıyla yüzde 7,2 ve yüzde 5,3 büyüyen Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde de yüzde 1,6 ile pozitif büyüme performansını sürdürmesi, 'ekonomide dengelenme' sürecinin ilk meyvelerinin alındığına işaret ediyor" dedi.