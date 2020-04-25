İş dünyası bilgiye ulaşmak için sınır tanımıyor Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile Türkiye Genç İşadamları Derneği (TUGİAD) Bursa Şubesi üyeleri, yeni yatırım olanaklarını ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri masaya yatırdı.

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) ile Türkiye Genç İşadamları Derneği (TUGİAD) Bursa Şubesi üyeleri, yeni yatırım olanaklarını ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri masaya yatırdı. Kaynak: Dunya.com