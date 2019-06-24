İş dünyası: Artık 'ekonomi' zamanı
İş dünyası temsilcileri İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu kutlarken, Türkiye'nin asıl gündeminin artık ekonomi olması gerektiğini paylaştılar.
İş dünyası temsilcileri İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu kutlarken, Türkiye'nin asıl gündeminin artık ekonomi olması gerektiğini paylaştılar.
Kaynak: Dunya.com
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