İş dünyası: Artık 'ekonomi' zamanı

İş dünyası temsilcileri İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu kutlarken, Türkiye'nin asıl gündeminin artık ekonomi olması gerektiğini paylaştılar.

İş dünyası: Artık 'ekonomi' zamanı

İş dünyası temsilcileri İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu'nu kutlarken, Türkiye'nin asıl gündeminin artık ekonomi olması gerektiğini paylaştılar.

Kaynak: Dunya.com

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