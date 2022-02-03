İş dönüşü silahlı saldırıda öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İş dönüşü silahlı saldırıda öldü

Demirören Haber Ajansı, Ömer Şulul - Güncel
 - Güncelleme:
İş dönüşü silahlı saldırıda öldü

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde lokanta çalışanı Osman Özaydın (31), işten dönerken sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde lokanta çalışanı Osman Özaydın (31), işten dönerken sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam Karacurun Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk babası Osman Özaydın'a, işten çıkıp, yürüyerek evine gittiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Özaydın, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özaydın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Osman Özaydın'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Polis ekipleri, silahlı saldırıyla ilgili ismi açıklanmayan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


İş dönüşü silahlı saldırıda öldü

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title