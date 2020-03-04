'İş Cinayetleri Azalmıyor Artıyor'
"İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü" dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Aykut Akdemir, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili istatistikleri kamuoyuyla paylaşmakta geciktiğini vurguladı.
04.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 09:46
"İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü" dolayısıyla basın toplantısı düzenleyen Maden Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Aykut Akdemir, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili istatistikleri kamuoyuyla paylaşmakta geciktiğini vurguladı
Kaynak: DailyMotion.com