- İş çıkışı saatinde otobüslerin geç gelmesine vatandaştan tepki: "Sosyal mesafe denen bir şey... - İş çıkışı saatinde otobüslerin geç gelmesine vatandaştan tepki: "Sosyal mesafe denen bir şey kalmadı, binmiyorum evde çoluk çocuğum var" Korona virüs sürecinde normalleşme adımları kapsamında, toplu taşıma araçlarında kapasitenin yarısı kadar yolcu taşıma zorunluluğu kalktı.

- İş çıkışı saatinde otobüslerin geç gelmesine vatandaştan tepki: "Sosyal mesafe denen bir şey kalmadı, binmiyorum evde çoluk çocuğum var"

İSTANBUL - Korona virüs sürecinde normalleşme adımları kapsamında, toplu taşıma araçlarında kapasitenin yarısı kadar yolcu taşıma zorunluluğu kalktı. Aynı zamanda işe gidiş ve geliş saatlerinde otobüslerin geç gelmesiyle de araçlarda yoğunluk yaşanmaya başladı. Kadıköy'de otobüs bekleyen bir vatandaş duruma tepki göstererek, "Sosyal mesafe denen bir şey kalmadı. Binmiyorum, evde çoluk çocuğum var" dedi.

Korona virüsle mücadele kapsamında hayata geçirilen toplu ulaşım araçlarında kapasitenin yarısı kadar yolcu taşıma uygulamasına son verildi. Aynı zamanda sabah ve akşam işe gidiş ve geliş saatlerinde toplu ulaşım araçlarının zaman zaman geç gelmesiyle yoğunluklar yaşandı. Bazı otobüslerin tıklım tıklım dolu olduğu görüldü.

Kadıköy'de otobüs duraklarında bekleyen ve otobüsün geç gelmesine tepki gösteren bir vatandaş, "Sosyal mesafe diye bir şey kalmadı. Herkes burada isyan ediyor. Otobüsler sosyal mesafe mi kaldı. Doğru değil abi ya sosyal mesafe denen bir şey yok burada önceden böyle değildi. Kimse şu an memnun değil. Normalde otobüslerin saatleri kalkması lazım ki bu otobüse binelim. Ben şu an binmiyorum. Sosyal mesafe yok, binsem daha kötü olacağım. Evde çoluk çocuğum var. Bu konuda mağduruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA