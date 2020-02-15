İş çıkışı eve dönmeyen 2 çocuk annesi aranıyor
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İş çıkışı eve dönmeyen 2 çocuk annesi aranıyor

AFYONKARAHİSAR'da, iş çıkışı eve dönmeyen evli ve 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam (44) için arama çalışması başlatıldı.

15.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:43
İş çıkışı eve dönmeyen 2 çocuk annesi aranıyor

AFYONKARAHİSAR'da, iş çıkışı eve dönmeyen evli ve 2 çocuk annesi Dursiye Sağlam (44) için arama çalışması başlatıldı.

Afyonkarahisar Kanlıca Mahallesi'nde yaşayan Dursiye Sağlam, 11 Şubat gecesi çalıştığı otelden çıkıp, eve dönmedi. Kendisinden alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü asayiş ekipleri, kayıp kadının bulunması için arama çalışması başlattı.


Kaynak: DHA
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