İş bulup kızını yanına alacağı günü bekliyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İş bulup kızını yanına alacağı günü bekliyor - Haber
Diyarbakır, Güncel

İş bulup kızını yanına alacağı günü bekliyor

DİYARBAKIR'da lise öğrencisi iki erkek kardeşiyle yaşayan Özlem Su (27), ayrıldığı ve İstanbul'da yaşayan dini nikahlı eşinin yanındaki kızının hasretini çekiyor.

14.03.2020 08:51 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:52
İş bulup kızını yanına alacağı günü bekliyor

DİYARBAKIR'da lise öğrencisi iki erkek kardeşiyle yaşayan Özlem Su (27), ayrıldığı ve İstanbul'da yaşayan dini nikahlı eşinin yanındaki kızının hasretini çekiyor. İş bulup 6 yaşındaki kızını yanına almak isteyen Su, "Birilerinin sesimi duyup elimden tutmasını istiyorum" dedi.

Diyarbakırlı Özlem Su, 8 yıl önce dini nikahla evlendi. Bir kızları olan çift, 2 yılın sonunda ayrıldı. Bir süre İstanbul'da kalan Su, iş bulamayınca Diyarbakır'a dönmek zorunda kaldı. Ailesi kendisini istemeyince lise öğrencisi iki kardeşini de yanına alan Su, Şehitlik Mahallesi'nde toprak bir evde yaşamaya başladı. Geçici işlerde çalışan Su, kazandığı paranın büyük bölümünü de İstanbul'a kızını görmeye giderken harcadı. İki kardeşine bakan Su, hem de ev işlerinin yanı sıra sürekli iş arıyor. Özlem Su, kızını yanına alabilmesini sağlayacak ve kardeşlerine bakabilecek bir işte çalışmak için yardım istiyor.

Yaklaşık 4 yıldır Diyarbakır'da olduğunu belirten Özlem Su, "20 yaşında bir evlilik yaptım. İmam nikahlı eşimden ayrıldım. Bir kızım var. Şu anda 6 yaşında. Uzun zamandır onu görmüyorum, babasında kalıyor. Ailemin ne maddi ne de manevi destekleri olmuyor bana. İki erkek kardeşimle beraber bu çatı altında yaşıyoruz. İkisi de okuyor. Eğitimlerine devam etmekteler. Çalışmıyorum. Kaç yıldır deli gibi iş arayışındayım ama iş veren, el uzatan kimse olmadı. Gün içerisinde evi falan temizliyorum. Kardeşlerim okuldan geldikten sonra zaten aylardır bu evin çatısında makarnadan başka bir şey pişmedi. Onun dışında sosyal yardımlaşmaya başvurdum ama onlardan herhangi bir ses seda çıkmadı. İŞKUR'a gidip geliyorum. Onun dışında yine dışarı bakıyorum. Şu anda bir işe ihtiyacım var" dedi.'BİRİLERİNİN SESİMİ DUYMASINI VE ELİMDEN TUTMASINI İSTİYORUM'Ayaklarının üstünde durup çocuğunu bir an önce yanına almak istediğini ifade eden Özlem Su, şöyle konuştu:

"Çocuğumdan bir saniye bile ayrı kalmak istemiyorum. Çünkü bir anne olarak ciddi anlamda onu özlüyorum. Ayrı kalmak istemiyorum. Bu durum zaman zaman psikolojimi de etkiliyor. Haliyle maddi imkanım olduğu zaman onu gidip görebiliyorum. Olmadığı zaman da göremiyorum. Kızım İstanbul'da. Onun için de maddiyata dayanıyor. Öyle bir imkanım da olmadığı için gidip gelemiyorum. Haliyle yol mesafesi çok uzak. Şu anda çalışamadığım için de bunu da karşılayamıyorum. Telefonla iletişim halindeyim, özlüyor. Bir anne olarak ben de onu özlüyorum. Konuştuğumda kendime hakim olamıyorum ben de ağlıyorum. Birilerinin sesimi duymasını ve elimden tutmasını istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olmalarını istiyorum. Ciddi anlamda işe ihtiyacım var. Kardeşim çok zeki. Lise son sınıfta ve durumuma fazlasıyla üzülüyor. Bana, 'Abla üzülme artık elime mesleğimi aldığım zaman yeğenimi alıp sana da bakacağım artık. Bundan sonra hiç bir şekilde mağdur olmayacaksın. Acı içinde kıvranmayacaksın' diyor. Şu anda okuyor. Onun okuması ve eğitimine devam etmesi için benim ciddi anlamda bir işimin olması, ayaklarımın üstünde durmam gerekiyor."


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi Haber
Korkulduğu kadar varmış! Türkiye sınırına dayanan çekirgeler, ilk eylemini gerçekleştirdi
Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti Haber
Uzmanlar günlük yaşamda virüs bulaştıran en büyük tehlikeyi işaret etti
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray doktoru, suskunluğunu bozdu Haber
Trump'ın sağlık durumu nasıl? Beyaz Saray doktoru, suskunluğunu bozdu
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Haber
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Haber
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Haber
Bakan, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Çin'den ABD'yi zora sokacak koronavirüs çağrısı: Verilerinizi halka açıklayın
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Ece Erken, sunuculuk yaptığı Söylemezsem Olmaz programından istifa etti
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
Son Dakika: Bulgaristan'da koronavirüs nedeniyle OHAL ilan edildi
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
İzmir halkı koronavirüs salgını sonrasında kolonya sırasına girdi
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Öğretmenler, 16-20 Mart tarihleri arasında 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Alexander Sörloth'un Başakşehir maçında oynayabileceği açıklandı
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 514'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle acil durum ilan edildi
Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Son dakika: Sağlık Bakanı Koca, Alo 184 hattının korona danışma hattına dönüştürüldüğünü açıkladı
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Teknik direktöründe koronavirüs çıkan Mesut Özil: Futbolun şu anda çok önemi yok
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Koronavirüsün Türkiye'ye sıçramasının ardından termal kameralara talep arttı
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
Son Dakika: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonara'da koronavirüs çıktı, Beyaz Saray acil toplanıyor
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Kilosu 30 TL'den satılan çam balına koronavirüs salgını sebebiyle yoğun talep var
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Engin Özkoç Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Defne Samyeli Burcu Kıratlı Recep Tayyip Erdoğan
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Açıklama Cuma Namazı Koronavirüs
Şu an buradasınız: İş bulup kızını yanına alacağı günü bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 10:24:25. #1.14#