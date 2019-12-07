İş bulma vaadiyle dolandırdı, tutuklandı

07.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:26

Gaziantep'te kendisinin bir kamu kuruluşunda müdür şoförü olarak tanıtıp 10 kişiyi dolandıran şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kendisini bir kamu kuruluşunda müdür şoförü olarak tanıtıp iş bulma vaadiyle 10 kişiyi dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın kimliği ve adresi tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla dolandırıcılık şüphelisi M.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA