İş bulma vaadiyle dolandırdı, tutuklandı
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İş bulma vaadiyle dolandırdı, tutuklandı

Gaziantep'te kendisinin bir kamu kuruluşunda müdür şoförü olarak tanıtıp 10 kişiyi dolandıran şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

07.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 07.12.2019 10:26
İş bulma vaadiyle dolandırdı, tutuklandı

'te kendisinin bir kamu kuruluşunda müdür şoförü olarak tanıtıp 10 kişiyi dolandıran şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kendisini bir kamu kuruluşunda müdür şoförü olarak tanıtıp iş bulma vaadiyle 10 kişiyi dolandıran şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli şahsın kimliği ve adresi tespit edildi. Polis ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonla dolandırıcılık şüphelisi M.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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