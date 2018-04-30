İş Bulamayınca "Niye Bana Şans Vermiyorlar" Diyerek Kendini Yakmaya Çalıştı

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, iş bulamadığı gerekçesiyle bunalıma giren N.Ö. üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. N.Ö.'nün bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, yakalayarak etkisiz hale getirdi.

BAŞINDAN BENZİN DÖKEREK YAKMAYA ÇALIŞTI

Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde meydana gelen olayda, İş bulamadığı için bunalıma giren N.Ö. caddede oturarak trafiği durdurdu. Yanında getirdiği benzini başından aşağı döken N.Ö., kendini yakmaya kalkıştı.

"NİYE BANA İŞ VERMİYORLAR, NİYE ŞANS TANIMIYORLAR"

N.Ö. kendisini ikna etmeye çalışan polislere, "Ben bu yolu açmayacağım. Bende yanarım herkes yanar. Niye bana iş vermiyorlar, niye şans tanımıyorlar" dedi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında eylemini sürdüren N.Ö.'yü polis ekipleri ikna etmeye çalıştı.

BİR ANLIK DALGINLIĞINDAN FAYDALANAN POLİS ÜZERİNE ATLADI

Bazı vatandaşlarda N.Ö.'yü eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalışırken, çevrede bulunan bazı kişilerde olayı cep telefonları ile görüntüledi. N.Ö.'nün gözüne benzin kaçmasının ardından bir anlık dalgınlığından faydalanan polis, üzerine atlayarak etkisiz hale getirdi.