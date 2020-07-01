İş bulamayınca boya sandığı istedi, başkan hediye etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İş bulamayınca boya sandığı istedi, başkan hediye etti

KOCAELİ'nin Çayırova Belediyesi'ne dilekçe yazarak, iş ya da boya sandığı isteyen Ferit Bingöl'e (62) Başkan Bünyamin Çiftçi, boya sandığı hediye etti.

İş bulamayınca boya sandığı istedi, başkan hediye etti
01.07.2020 12:10 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:27

KOCAELİ'nin Çayırova Belediyesi'ne dilekçe yazarak, iş ya da boya sandığı isteyen Ferit Bingöl'e (62) Başkan Bünyamin Çiftçi, boya sandığı hediye etti. Yaşından dolayı iş bulamadığını belirten Bingöl, "İş bulmak için her yere müracaat ettim, yaşlı olduğum için çoğu yer bana form bile doldurtmadı. Şu an mutluyum" dedi. 

Çayırova ilçesinde yaşayan Ferit Bingöl, iş bulma konusunda sıkıntı yaşayınca Çayırova Belediyesi'ne dilekçe yazdı. Yazdığı dilekçede maddi sıkıntılar yaşadığını, arkadaşının evinde kaldığını ve artık arkadaşına yük olmak istemediğini belirten Bingöl, belediyeden iş imkanı ya da boya sandığı talep etti. Ferit Bingöl'ün talebine karşılık veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, boya sandığı hediye etti. Başkanlık makamında boya sandığını alan Bingöl, mutlu olduğunu belirterek, "Bir arkadaşımın evinde yaşıyorum. O beni yanına aldı, maddi ve manevi anlamda bana destek oldu. O da zor durumda. Ben iş bulmak için bir sürü yere müracaat ettim, yaşlı olduğum için beni almadılar. Çoğu iş yeri bana form bile doldurtmadı. Ben daha sonra belediyeye dilekçe yazdım. Boya sandığı ve malzemeleri istedim, talebimi kabul ettiler, bana boya sandığı aldılar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Şimdi bu boya tezgahını bir yere koyup ekmeğimiz kazanacağım. Kimseye muhtaç olmadan yaşayacağım" diye konuştu. 

'HELAL YOLDAN RIZKINI KAZANACAK'Makamında boya sandığını Ferit Bingöl'e hediye eden Belediye Başkanı Çiftçi de "Ferit bey bize dilekçeyle boya sandığı talebinde bulundu. Biz de esasen bu konuda çok mutlu oldu. Çünkü ülke olarak helal yolla rızkımızı kazanmayı hedefleyen bir milletiz. Bu da bir örnek, biz de duyarsız kalmadık ve vatandaşımıza boya sandığı hediye edelim istedik. İnşallah vatandaşımız boya sandığıyla helal yoldan rızkını kazanacak. Bu süreçte de özellikle iş arayan vatandaşlarımıza, iş verenlerle köprü olmak amacıyla İŞKUR ile birlikte bir protokol yaptık. Belediyemizde de bir birim oluşturduk ve iş arayan vatandaşlarımız bu birim aracılığıyla iş bulma imkanı yaşıyor. Köprü vazifesi olduğumuz için mutluyuz" dedi. 

Kaynak: DHA

Manşet

Haberler

Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu Haber
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor Haber
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu Haber
Milli futbolcu Umut Meraş'ın annesi, fotoğrafları nedeniyle kendisine şantaj yapan iki şüpheliden şikayetçi oldu
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı Haber
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı hakkında ahlaksız paylaşım yapanlara sert çıktı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Hamile kaldığı sevgilisi evli çıkınca ayrılmak istedi ancak şahıs tarafından tek odalı evde 6 ay alıkonuldu
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Genç oyunculara A takımda şans vermeye hazırlanan G.Saray, F.Bahçe'nin de istediği Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 394,3 liradan işlem görüyor
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Bakan Albayrak'ın eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşımlara tepki yağdı
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
'Maskeni tak' diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
"Maskeni tak" diye uyaran iş arkadaşına saldırıp saçından sürükledi
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Oyuncu Yasemin Hadivent'in 4 yaşındaki yeğeni yaşamını yitirdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Alişan, kaza sonrası kasko şirketinden 1 milyon TL aldığı iddialarına yanıt verdi
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Sanatçı Coşkun Sabah, 'Orası tam bir bataklık' diyerek Twitter hesabını kapattı
Sanatçı Coşkun Sabah, "Orası tam bir bataklık" diyerek Twitter hesabını kapattı
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret ediyor
İkranur'un derede boğularak öldüğü belirlendi! Ancak incelenen elbiseleri cinayete kurban gittiğini işaret...
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Adnan Menderes Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Adem Büyük Yılmaz Vural Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Bakan İzmir Temmuz
Şu an buradasınız: İş bulamayınca boya sandığı istedi, başkan hediye etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 13:19:41. #1.14#
title