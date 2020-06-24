İş bulamayan genç kadın devlet desteğiyle sera kurup kendi işinin patronu oldu
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İş bulamayan genç kadın devlet desteğiyle sera kurup kendi işinin patronu oldu

Kayseri'de üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan 26 yaşındaki Sare Tanrıverdi, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı 30 bin liralık hibe desteğiyle sera kurup kendi işinin patronu oldu.

İş bulamayan genç kadın devlet desteğiyle sera kurup kendi işinin patronu oldu
24.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:14

Kayseri'de üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamayan 26 yaşındaki Sare Tanrıverdi, Genç Çiftçi Projesi kapsamında aldığı 30 bin liralık hibe desteğiyle sera kurup kendi işinin patronu oldu.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nden 2017 yılında mezun olan Sare Tanrıverdi, bir süre iş aradı.

İş bulmayan Tanrıverdi, daha sonra Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlen Genç Çiftçi Projesi için proje hazırladı.

Projeyle il birincisi olan Tanrıverdi, kazandığı 30 bin lira hibe desteğiyle Bünyan ilçesi Karahıdır Mahallesi'nde babasının tarlasına sera kurup, ürettiği organik ürünleri satarak kendi işinin patronu oldu.

Sare Tanrıverdi, AA muhabirine, üniversite bittikten sonra iş aramaya başladığını ancak istediği şartlarda iş bulamadığını söyledi.

Çocukluğundan beri ailecek çiftçilik yaptıkları için bildiği işle uğraşmaya karar verdiğini anlatan Tanrıverdi, bu nedenle tarıma yöneldiğini belirtti.

Tanrıverdi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Genç Çiftçi Projesi için proje hazırladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"4 günlük girişimcilik programına katıldım. Program sonrası sertifikamı aldım ve projeyi yazarak başvuruda bulundum. 2018 Ağustos ayında projeyi kazandığımı öğrendim. Eylül ayında da seranın yapımı tamamlandı. 30 bin liralık sera yaptım, 504 metrekare. 2 yıldır içerisinde üretim yapıyorum. Kış aylarında yeşillik, yaz aylarında da domates, biber ve salatalık üretimi yapıyorum."

Seracılığı daha önce hiç yapmadığını aktaran Tanrıverdi, ilk zamanlarda çok zorlandığını ifade etti.

"Başımda patron yok"

Toprakla, bahçeyle uğraşmayı sevdiğini vurgulayan Tanrıverdi, "Kafam rahat. En azından kendi işim var. Başımda patron yok, 7/24 buradayım. Kendi işimi yapıyorum, karışan yok. Sigortamı da kendim yatırıyorum. Kazancı da güzel. Yapmak isteyen genç arkadaşlarıma da tavsiye ederim." diye konuştu.

Tanrıverdi, serasının yol kenarında olduğunu ve yoldan geçenlerden hafta sonları 400-500 lira kazandığını, pazarlarda da ürünlerini sattığını söyledi.

Meyve ve sebzelerini organik şekilde ürettiğini belirten Tanrıverdi, serasında hiçbir şekilde kimyasal, sağlığa zararlı madde kullanmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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