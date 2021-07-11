İş bulamadığı için evinden çıkarılan adam oğluyla birlikte parkta kalıyor
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İş bulamadığı için evinden çıkarılan adam oğluyla birlikte parkta kalıyor

İş bulamadığı için evinden çıkarılan adam oğluyla birlikte parkta kalıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kayseri'de pandemi dönemi nedeni ile iş yapamayan seyyar satıcı, kirasını ödeyemeyince evinden çıkarıldı.

Kayseri'de pandemi dönemi nedeni ile iş yapamayan seyyar satıcı, kirasını ödeyemeyince evinden çıkarıldı. 15 yaşındaki çocuğu ile parkta yaşamaya başlayan adam, kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

Seyyar işlerle uğraşan Yahya Aydın, pandemi döneminden önce eşini kalp krizi nedeniyle kaybetti. Pandemi döneminde iş bulamayan adam, borçlarını ödeyemeyince elinden ameliyatlı 15 yaşındaki oğlu ile birlikte evinden çıkarılarak eşyaları ile birlikte Kocasinan ilçesinde bulunan Karpuzatan Parkı'na geldi. Yaşından dolayı kendisine iş vermediklerini söyleyen Yahya Aydın, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

Borcunun çok olduğunu ve ev fiyatlarının da çok yüksek olduğunu söyleyen Yahya Aydın, "Ben seyyar işlerle uğraşıyordum daha önce ama pandemi ile beraber 1 buçuk senedir çalışamıyorum. Virüs döneminde işim olmadı, gidiyordum boş geri dönüyordum. Eşim de pandemiden bir ay önce kalp krizi geçirerek vefat etti. Bir çocuğum var onun da eli ameliyatlı. Hastaneye götürüp getiriyorum. İşsiz kaldığım dönemde borçlarımı karşılayamadım. Biraz eşyam vardı borca karşılık onları verdim ama borcum da kapanmadı. Kiramı ödeyemediğim için evimden çıkmak zorunda kaldım. Ev fiyatları çok yüksek, benim de gücüm yetmiyor. Gidecek yerimiz de yok. Parka geldik parkta kaldık. Gidecek yerimiz yok. İş bakıyorum 'yaşın geçti' diyerek iş vermiyorlar. İş bulamadığım için kirayı ödeyecek gücümüz de paramız da yok. Evden çıkınca eşyaları da getirdik parka koyduk yarısı kırıldı yarısı duruyor. Yetkililerden, hayırseverlerden bana bir yardım eli uzatmalarını bekliyorum. Artık son noktaya geldim. Çocuğum ameliyatlı olmasaydı bu kadar kötü olmazdım" dedi.

(Eren Kan - Mükremin Kaya/İHA)

İş bulamadığı için evinden çıkarılan adam oğluyla birlikte parkta kalıyor
İş bulamadığı için evinden çıkarılan adam oğluyla birlikte parkta kalıyor
İş bulamadığı için evinden çıkarılan adam oğluyla birlikte parkta kalıyor
İş bulamadığı için evinden çıkarılan adam oğluyla birlikte parkta kalıyor
İş bulamadığı için evinden çıkarılan adam oğluyla birlikte parkta kalıyor
İş bulamadığı için evinden çıkarılan adam oğluyla birlikte parkta kalıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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