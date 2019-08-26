İş bulamadı pes etmeyip kendi iş yerini açtı

26.08.2019 12:35

Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Akçakale köyünde yaşayan Turan Kılıç, cezaevinden çıktıktan sonra iş bulamayınca kendi imkanları doğrultusunda balık restoranı açtı. Kılıç ailesi, Çıldır Gölü'nden tuttukları balıklar ile geçimini sağlıyor.



10 yıl kaldığı cezaevinden çıkan Turan Kılıç, birçok yere iş başvuru yapmasına rağmen iş bulamadı. 3 çocuk babası Kılıç, pes etmeyip eşi Çınar Kılıç ile birlikte Çıldır Gölü kenarında kendi imkanları doğrultusunda balık restoranı açtı. Balık avına birlikte çıkan karı koca, tuttukları balıkları kendi işletmelerinde temizleyip pişirerek müşterilerine sunuyor.



Cezaevinden çıktıktan sonra yaşından dolayı iş bulamadığını ifade eden Turan Kılıç, "10 yıllık mahkumdum. Bu sene çıktığımdan dolayı 3 çocuğum ve eşim ile beş nüfusa bakmakla yükümlüyüm. Ardahan Üniversitesinde mahkum kadrosu çıktı, gittim başvurdum. 52 yaşında olduğum için bana iş vermediler. Yaşa takıldım. Ne kadar kader mahkumu olsam da sabıkamdan dolayı diğer yerlerde de sabıkan var deyip iş vermedi. Bende eşimle düşündüm taşındım bu yerimizi onararak kendi emeğimle ufak bir aile işletmesi açtım. Buradaki amacımız yerli ve yabancı turistlere aile yerinde hizmet vermek. Sabah erkenden kalkarım eşimle birlikte balığa çıkarız. Tutup getirdikten sonra kendi lokantamda temizleyerek insanlara hizmet veririm" dedi.



Yetkililerden destek beklediklerini kaydeden Çınar Kılıç ise "Eşim cezaevinden çıktıktan sonra burayı açtık. Balık satıyoruz, kendimiz tutuyoruz. Balığa da birlikte çıkıyoruz. Eşim mahkum olduğu için iş vermediler. O yüzden biz de burayı onardık, çalıştırıyoruz. Devlet büyüklerimizden de yardım bekliyoruz" diye konuştu.



Çıldır Gölü kenarında bulunan Akça Kale Ada Balık Lokantası yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi. - ARDAHAN

Kaynak: İHA