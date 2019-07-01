İş birliği protokolü imzalandı

Kütahya'nın Emet Eti Bor işletmelerine Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Tavşanlı Meslek Yüksekokulu yönetimi gezi düzenledi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Meslek Yüksekokulu personellerinden Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Çelik, Okul Sekreteri Ali Ayaz ve idari personel Kadir Durmuş'tan oluşan bir heyet tarafından Eti Maden Emet Eti Bor işletmelerine bir teknik gezi ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette Emet Bor İşletme Müdürü Osman Zengin tarafından Bor madeni ve Emet Bor İşletmesi hakkında heyete bilgiler verildi ve ardından Tavşanlı Meslek Yüksekokulu ile Emet Eti Bor İşletmeleri arasında stajyer öğrenci kabulünü kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Emet Eti Bor İşletme Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Savaş tarafından, heyete işletme üretim tesislerini, fabrikalarını, yükleme depolarını ve Espey ocaklarını kapsayan kapsamlı bir teknik gezi yaptırıldı ve tesisler hakkında bilgiler verildi. Gezi kapsamında ortak çalışma ve iş birliğinin geliştirilmesi ayrıca Meslek Yüksekokulu bölümlerinin öğrencileriyle işletme tesislerine teknik gezi gerçekleştirme konusunda görüş birliğine varıldı.

Dünyanın en büyük bor rezervine sahip olan Eti Maden Emet Bor İşletmesiyle, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu arasındaki iş birliği kapsamında, işletme tesislerinde ve fabrikalarında 14 öğrenci staj yapabilecek.

Tavşanlı Meslek Yüksekokulu yönetimi geziye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu iş birliği protokolünün imzalanmasında katkılarından dolayı, Emet Bor İşletme müdürü Osman Zengin'e, Emet Bor İşletme Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Savaş'a, teknik gezi kapsamında bilgilerini esirgemeyen Emet Eti Bor İşletme müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA