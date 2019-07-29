İş başvurusu için gittiği inşaattan düşen kişi öldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, bir inşaat şantiyesine iş başvurusu için giden kişi, inşaatın 3'üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Bayram Sarı (57), günübirlik iş başvurusu yapmak için Gazicelal Mahallesi'nde bulunan bir site inşaatına gitti.

Burada yetkililerle görüşen, günübirlik ve sigortasız çalışmak istediği için başvurusu reddedilen Sarı, inşaattın 3'üncü katında çalışan arkadaşlarını ziyaret etmek için onların yanına çıktı.

Sarı, henüz belirlenemeyen bir nedenle buradan düştü.

İşçiler tarafından çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine götürülen Sarı, yolda yaşamını yitirdi.

Sarı'nın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA